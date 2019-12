Alessia Fabiani è una delle new entry nel talent show All Together Now: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo giudice!

Mercoledì 4 dicembre in prima serata su Canale 5 torna con la seconda edizione il famoso talent show condotto da Michelle Huzinker e J-AX. All Together Now 2 vedrà qualche new entry nel suo grande muro: ci sono ben 6 giudici nuovi! Purtroppo però ha dovuto salutare Valentina Dallari ed Andrea Dianetti. Tra i volti nuovi dello show c’è Alessia Fabiani: la ricordate? E’ un ex letterina ed ex tronista di Uomini e Donne! Ecco tutto quello che c’è da sapere su lei.

Chi è Alessia Fabiani: età, carriera e vita privata dell’ex letterina, giudice di All Together Now

Alessia Fabiani è nata a L’Aquila il 10 dicembre del ’76: si è fatta conoscere dal pubblico televisivo italiano nella sit-com Orazio in cui ha interpretato la figlia di Maurizio Costanzo e Simona Izzo. Dopo aver vinto il concorso di bellezza ‘Bellissima‘, nel ’94 si è immersa totalmente nel mondo della tv, prendendo parte a programmi come Il gatto e la volpe. Nel ’99 la svolta: diventa letterina della nota trasmissione di Gerry Scotti, Passaparola, e ci è rimasta fino al 2003. In quest’ultimo anno è entrata nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ricoprendo il ruolo di tronista: fu contestata per un suo comportamento scorretto e per questo motivo abbandonò il programma, senza scegliere. Nel 2007 si è allontanata dalla tv e nel 2012 è diventata mamma di due bellissimi gemelli: Kim e Keira, nati da una lunga storia d’amore con Francesco Cherubini. La loro relazione è terminata nel 2017: dai suoi social, sembrerebbe single al momento. Oggi Alessia fa la mamma a tempo pieno e spesso porta in scena spettacoli nei teatri di Roma, come si può vedere dal suo profilo Instagram.

Adesso la vedremo in una nuova veste: quella di giudice!