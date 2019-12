Questa sera inizierà la seconda edizione di All Together Now, ma chi è Andrea Cardillo? Ecco cosa occorre sapere sul giudice del talent.

È tutto pronto: questa sera, mercoledì 3 Dicembre, inizierà la seconda edizione di All Together Now. Michelle Hunziker è super pronta. Non a caso, ha ricevuto una fantastica dedica da parte di suo marito Tomaso Trussardi. E lo è altrettanto anche J-Ax. E, invece, il muro. Come anticipato in un nostro recente articolo, tra i 100 intenditori di musica se ne sono aggiunti alcuni volti nuovi e, soprattutto, noti. Non soltanto Melita Toniolo, ma anche Andrea Cardillo. Il nome, direte, non vi è affatto nuovo. E, in effetti, avete più che ragione. Il giovane romano, infatti, è una nostra vecchia conoscenza. Ebbene, conoscete proprio tutto di lui? No? Beh, questo è l’articolo che fa al caso vostro. Passeremo in rassegna, infatti, ogni minimo particolare su di lui. E, soprattutto, dove l’abbiamo già visto. Ecco i dettagli.

Andrea Cardillo, il nuovo giudice di All Together Now: età, carriera e vita privata

Purtroppo di Andrea Cardillo si sa davvero molto poco. Le uniche informazioni che siamo riusciti a carpire sono le seguenti. È nato a Roma e sin da subito ha iniziato a studiare musica. Aveva soltanto 8 anni, infatti, quando si è approcciato allo studio della chitarra. Il vero e proprio successo avviene nel 2001. Quando, per la prima volta, partecipa alla prima edizione di Amici di Maria De Filippi (all’epoca il talent si chiamerà Saranno Famosi). È proprio in questi anni, infatti, che il giovane cantante romano darà inizio alla sua eccellente carriera. Non a caso, nel 2003 ottiene il disco d’oro per il disco Ma Dai contente un singolo dal suo stesso titolo ed altri brani scritti da Andrea. Nel 2004, infine, viene pubblicato un secondo album, intitolato Amore di Cartone. Ma non solo. Perché, dal 2003 al 2007, il romano sarà una presenza fissa del cast di Buonda Domenica e Maurizio Costanzo Show. Mentre, nel 2008, è uno dei coristi del programma condotto da Pupo su Rai Uno, Chi fermerà la musica.

Il suo profilo Instagram è molto attivo. Si contano, infatti, diverse foto che ritraggono Andrea durante le sue serate musicali, dei suoi viaggio e del suo tempo libero. Eppure, nulla che riconduca alla sua vita privata.

La sua esperienza a Saranno Famosi

Come dicevamo precedentemente, era il 2001 quando Andrea è entrato a far parte della scuola di Saranno Famosi. Si è presentato in qualità di cantante. Ed, immediatamente, ha riscosso un successo indiscusso. Tanto da arrivare, addirittura, in finale.