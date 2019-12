Belen Rodriguez si riprende in ascensore: la gonna della showgirl è troppo corta, lei alza la gamba e il video diventa ‘bollente’, fan in delirio per l’argentina.

Belen Rodriguez ha una sensualità innata, che la rende una delle donne più desiderate dal pubblico maschile. La showgirl argentina, che in questo periodo è in tv al timone di ‘Tu Si Que Vales’, è davvero bellissima e lo dimostra sia nel suo programma, per il quale sceglie ogni settimana degli outfit mozzafiato, sia sui social, dove è molto attiva e condivide tanto della sua vita quotidiana. Il profilo Instagram di Belen pullula di foto e video che mettono in mostra il suo corpo da urlo e le sue curve mozzfiato, oltre che di momenti familiari o di coppia con suo marito Stefano De Martino. Poco fa la conduttrice ha pubblicato alcuni video, prima in ascensore e poi a casa, in cui indossa una gonna molto corta: quando alza la gamba, il video diventa ‘bollente’, ecco le immagini da capogiro.

Belen Rodriguez, la gonna è tropp corta: quando alza la gamba, il video diventa ‘bollente’

Belen Rodriguez ha un fisico incredibile e soprattutto è estremamente sensuale, di sicuro una delle donne più belle della televisione. Poco fa la bella conduttrice argentina ha pubblicato delle storie in cui è vestita in maniera molto semplice, ma riesce comunque a far impazzire chi la guarda. Nei video in questione, Belen si riprende mentre è in ascensore. La showgirl indossa una minigonna beige a pieghe, con sopra una maglia nera semplice, e al piede degli stivali bassi. Un look acqua e sapone, ma quando lei alza la gamba davanti allo specchio dell’ascensore, il video diventa ‘bollente’, ed è davvero per poco che non si vede qualcosa di ‘troppo’. Poco dopo, Belen si riprende davanti allo specchio di casa, e mostra ancora la sua gonnellina, facendo un giro su se stessa e soffermandosi sul suo lato B da urlo. Ecco le storie che hanno mandato i fan in delirio.