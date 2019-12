Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser convoleranno presto a nozze? Si vocifera che la proposta sia arrivata, ma la risposta dell’argentina ha spiazzato.

Possono tirare un sospiro di sollievo i loro fan. Sembrerebbe, stando a quanto dichiarato su Novella 2000, che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez siano pronti a convolare a nozze. Dopo due anni d’amore e una relazione salda e, soprattutto, ricca d’amore, sembra che i due giovani ragazzi siano giunti a questa importane decisione. Anzi, per dirla meglio: stando a quanto scritto sul giornale di Roberto Alessi, sembra che il giovane ciclista abbia già fatto la sua proposta di matrimonio alla bella e giovane argentina. Quindi, è fatta? I due, presto, saranno marito e moglie? Ovviamente, al momento non sappiamo nulla di certo. Fatto sta che, da quanto scritto, sembrerebbe che la risposta della sorella minore di Belen sia stata del tutto inaspettata. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Sono spesso protagonisti di simpatici siparietti che non fanno altro che testimoniare il profondo amore e legame che c’è tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due stanno insieme da due anni. Eppure, sembra che si conoscono da una vita. Certo, convivono da tempo, ma manca un bel matrimonio a suggellare ancora di più questo feeling. A proposito di questo, stando a quanto si evince da Novella 2000, sembrerebbe che il giovane ciclista abbia fatto la fatidica proposta alla bella argentina. In occasione di un evento dedicato agli sposi al quale i due piccioncini hanno preso parte, sembrerebbe che Moser abbia chiaramente espresso la sua volontà di convolare a nozze con la sorella minore di Belen. “Sì, ti sposo, ti voglio sposare!”, si legge sulle pagine del settimanale riguardo a questa proposta. Tuttavia, a catturare l’attenzione è stata la reazione di Cecilia. Che, da quanto appreso, ha risposto: “Ma se non mi vuoi sposare”. Immediata è stata la reazione del bel Moser che, dal canto suo, ha confessato che è sempre stata la Rodriguez, invece, a non volerlo sposare. Nonostante questo, però, entrambi hanno chiaramente espresso il loro desiderio di diventare marito e moglie. A quando, quindi? Staremo a vedere.