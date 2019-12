Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, incidente ‘piccante’ su Instagram: “Mi sono uscite le te**e!”, ecco il video che ha mandato in delirio i fan dell’argentina.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più innamorati. La loro storia procede a gonfie vele da ormai due anni, ovvero da quando si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, diventando inseparabili. La coppia convive a Milano e quotidianamente condivide con i fan diversi momenti della propria vita. Spesso i due pubblicano foto e video di coppia, anche piuttosto ‘intimi’, facendo così impazzire i loro fan. Attualmente i due fidanzati sono impegnati anche in un progetto lavorativo di coppia, ovvero la conduzione del programma di MTV, ‘Ex On The beach’, e proprio mentre erano impegnati nelle registrazioni dello show, hanno fatto delle stories con tanto di incidente ‘piccante’ per Cecilia, che senza volere ha mostrato davvero ‘troppo’: ecco il video che ha mandato in tilt Instagram.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono davvero una coppia invidiabile. I due ‘piccioncini’ sono innamoratissimi, e lo dimostrano quotidianamente sui social, dove pubblicano foto e video di coppia. Dotati anche di grande autoironia, poco fa sono stati protagonisti di un piccolo ‘incidente piccante’ su Instagram. Mentre raccontavano ai fan di essere impegnati in qualcosa di ‘top secret’, che a quanto pare erano le registrazioni del programma ‘Ex On The Beach’, Cecilia ha voluto mostrare ai fan la sua collanina, e per farlo ha allargato in maniera brusca la scollatura del suo maglioncino.

Un movimento fatto per gioco, che però senza volere ha scoperto qualcosa di ‘troppo’, mostrando il suo decolleté da urlo. “Oddio, mi si sono viste le te**e, scusa!”, ha detto l’agentina rivolgendosi a Ignazio. Ma il fidanzato, fortunatamente, l’ha presa bene e ha scherzato anche lui sull’accaduto. Un siparietto davvero imperdibile, insomma, del quale vi mostriamo un piccolo frame qui sotto.