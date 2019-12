All Together Now, chi è Veronica Rega: età, carriera e vita privata dell’ex concorrente del Grande Fratello, ora giudice dello show musicale di Canale 5.

All Together Now è tornato e il pubblico non vede l’ora di scoprire cossa succederà nelle 6 puntate previste per la seconda edizione del format. Al timone, per la seconda stagione, ci sono Michelle Hunziker e J-Ax, che avranno il compito di introdurre al pubblico tutti i talenti che si metteranno in gioco in questa esperienza, mettendoli davanti al giudizio dell’ormai famoso muro. Una giuria composta da 100 persone, tra professionisti del mondo della musica e non, chiamati a scegliere i propri cantanti preferiti. Tra i giudici troviamo volti già noti, come l’ex concorrente di Amici Andrea Cardillo, Le Donatella, e anche alcune ex gieffine, come Melita Toniolo e Veronica Rega: e allora proviamo a scoprire qualcosa in più su quest’ultima, che ha partecipato al Grande Fratello 5.

Chi è Veronica Rega All Together Now: età, carriera e vita privata dell’ex gieffina

Veronica Rega è nata a Roma il 17 maggio del 1978, ha dunque 41 anni. Il pubblico l’ha conosciuta e apprezzata un bel po’ di anni fa, precisamente nel 2004, quando ha partecipato al Grande Fratello 5. Allora Veronica era una studentessa di psicologia di 26 anni e quell’esperienza l’ha aiutata a ritagliarsi un piccolo spazio nel mondo dello spettacolo. Dopo il GF, infatti, è stata opinionista e ospite in diversi programmi televisivi e ha anche avuto una breve esperienza come conduttrice, nel 2013, insieme al comico Enzo Salvi, nel programma sulle candid camera ‘Salvi chi può’.

Poi, però Veronica si è spostata nell’ambito della recitazione, e ha preso parte alle riprese di alcuni film, in particolare commedie, e ha fatto tanto teatro, come dimostrano anche le foto che troviamo sul suo profilo Instagram. Sulla vita privata di Veronica si sa poco, anche se nel 2018 le è stata attribuita una frequentazione con Massimo Boldi, che era da poco uscito dalla storia con la sua ex compagna.