Piccolo imprevisto per Elettra Lamborghini prima della trasmissione “Twerking Queen”: ecco cosa è successo alla giovane cantante

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di “Twerking Queen“, la serie tv sulla vita di Elettra Lamborghini in onda su MTV. Nelle prossime settimane ci saranno altre due imperdibili puntate. Ieri la rampolla della famiglia Lamborghini ha deciso di commentare sui social insieme ai suoi seguaci il primo episodio della serie tv. Prima della puntata, però, c’è stato un ‘brutto’ imprevisto per la star italiana e internazionale. Di seguito vi raccontiamo cosa è successo alla Lamborghini.

Elettra Lamborghini, imprevisto prima della trasmissione

Ieri sera la Lamborghini era pronta sul divano per commentare la prima puntata di Twerking Queen, la serie tv sulla sua vita. Prima della messa in onda dell’episodio, però, c’è stato un ‘brutto’ imprevisto per la cantante di “Pem Pem” e “Tocame“. L’imprevisto ovviamente è stato ampiamente documentato dalla Lamborghini sul proprio account Instagram. Dieci minuti prima dell’inizio della trasmissione, ad Elettra è andata via la corrente. La cantante ha commentato sui social network: “Mancano dieci minuti ed è saltata la luce. Fate qualcosa. Non è possibile” la fidanzata di Afrojack poi ha aggiunto “Menomale che io già l’ho visto e so cosa commentare“. Fortunatamente la corrente è tornata in tempo e la cantante ha potuto vedere la prima puntata di Twerking Queen. La Lamborghini è riuscita a commentare in diretta l’episodio insieme ai suoi seguaci. In particolare c’è stata una scena in cui la cantante aveva il viso particolarmente gonfio e la ragazza ha spiegato che due giorni prima aveva tolto il dente del giudizio.

Tantissimi commenti sui social, segno che la serie tv è stata abbastanza vista. I prossimi due episodi di Twerking Queen andranno in onda il 10 e 17 dicembre 2019. Elettra ovviamente li commenterà in diretta, luce permettendo.