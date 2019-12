Elettra Lamborghini senza freni su Instagram: “Qui avevo le te**e al vento!”, il video che mostra è davvero ‘bollente’, followers in delirio per la bella ereditiera.

Elettra Lamborghini è un personaggio davvero unico, c’è poco da dire. La ricca ereditiera è una ragazza dalla personalità vulcanica, e ne combina davvero di tutti i colori, facendo appassionare i fan alle sue avventure. Ultimamente sta vivendo un periodo d’oro, innamoratissima del fidanzato, il dj Afrojack, che appare sempre al suo fianco. Ma non è tutto. Elettra è anche la protagonista di una docu-serie di MTV, Twerking Queen, che racconta appunto la sua storia, oltre ad aver partecipato al programma Super Shore, sempre su MTV. Proprio mentre guardava una puntata dello show, Elettra ha mostrato su Instagram un video ‘bollente’: “Qui avevo le te**e enormi!”, ecco le immagini.

Elettra Lamborghini senza freni, il video su Instagram è ‘bollente’: “Qui avevo le te**e enormi!”

Elettra Lamborghini si mette sempre in gioco in nuove sfide e avventure. Cantante, dj, ballerina, la bella ereditiera ha sempre successo in tutto quello che fa, ed è stata anche protagonista dei programmi Geordie Shore e Super Shore, in onda su MTV, che raccontano le vicende di 9 giovani particolarmente ‘disinibiti’, che si divertono a modo loro in vacanza. Proprio mentre guardava una puntata di Super Shore direttamente dal divano di casa, Elettra ha ripreso quello che stava vedendo in tv e lo ha commentato con i fan. In uno dei video la bella ereditiera, che ha un corpo formoso e da urlo, era intenta a fare un giro a cavallo, e mentre andava al galoppo, il suo decolleté esplosivo si muoveva parecchio, rendendo le immagini ‘infuocate’.

“Qui avevo le te**e enormi!”, ha commentato Elettra, “senza reggiseno, andava tutto al vento”. Il video è ‘bollente’ e allo stesso tempo divertente, soprattutto per i commenti dei ragazzi che la guardavano mentre era a cavallo, e che ovviamente hanno notato tutto il ‘movimento’ del suo decolleté mozzafiato.