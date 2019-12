Ieri, durante l’episodio di “Twerking Queen”, Elettra Lamborghini ha raccontato un episodio accaduto al suo viso: ecco le sue parole

Ieri sera, su Mtv, è andata in onda la prima puntata di Twerking Queen, serie tv interamente dedicata ad Elettra Lamborghini. La cantante ovviamente ha seguito in diretta l’episodio ed ha commentato le scene sui social network, in particolare Twitter e Instagram, insieme ai suoi seguaci. In una scena di Tweerking Queen, la Lamborghini è apparsa con il viso abbastanza gonfio. La cantante ha commentato l’accaduto tra le stories di Instagram. Di seguito il suo incredibile racconto.

Elettra Lamborghini, cos’è successo al suo viso

Ieri sera, durante il primo episodio di Twerking Queen, serie tv sulla vita di Elettra Lamborghini, la cantante è apparsa con il viso abbastanza gonfio. La rampolla della famiglia Lamborghini, che stava commentato la puntata sui social network, ha voluto specificare: “Se vi state chiedendo perchè avevo la faccia così gonfia, è per il fatto che due giorni prima avevo tolto il dente del giudizio“. La Lamborghini, dunque, ha risolto subito ogni dubbio, dichiarando cosa l’è successo due giorni prima della registrazione. Un grosso inconveniente che è stato subito risolto ma non ha consentito alla star italiana e internazionale di essere al top.

La serie tv Twerking Queen ha avuto un gran successo e sui social è stata molto commentata dai fan della Lamborghini. La seconda puntata andrà in onda martedì 10 dicembre 2019, mentre l’ultima puntata andrà in onda la settimana dopo. Nei prossimi due episodi saranno raccontati i successi della cantante, dal brano “Pem Pem” fino al primo album in studio “Twerking Queen“, dal quale prende il nome la serie tv. I fan della Lamborghini hanno disdetto ogni appuntamento e martedì prossimo saranno vicino alla televisione per seguire il secondo ed imperdibile episodio della serie tv.