Elisabetta Canalis è stata una delle prime veline di Striscia la Notizia e ancora oggi è tra le più amate. Bellissima e sensuale, ma soprattutto dal fisico statuario, la bella ‘Eli’ oggi ha 41 anni ed è ancora una ‘bomba’. Ormai vive a Los Angeles da anni insieme a suo marito Brian Perri e alla loro piccola Skyler Eva. Il passare del tempo, però, non ha scalfito la bellezza della showgirl, che ha sempre un fisico da urlo e non ha problemi a mostrarlo su Instagram, dove spesso pubblica foto e video che mettono in mostra le sue forme mozzafiato. Poco fa la Canalis ha condiviso sul suo profilo una foto in cui è senza reggiseno, e le sue mani non coprono tutto: lo scatto è ‘bollente’, pioggia di commenti anche per il suo particolare look.

Elisabetta Canalis sa sempre come far impazzire i suoi fan. Anche se negli ultimi anni non l’abbiamo più vista in tv, l’ex velina si mostra sui social e manda in delirio i suoi tanti ammiratori con i suoi scatti mozzafiato. E lo ha fatto anche poco fa, con una foto che risale a due anni fa, come lei stessa scrive nella didascalia. Nello scatto, Eli indossa un paio di jeans e non ha il reggiseno, ma si copre le parti ‘intime’ con le mani. Nonostante ciò, però, qualcosina si intravede, quel tanto che basta a far volare la fantasia dei fan, che hanno subito invaso il post di like e commenti, compliementandosi con lei per il fisico mozzafiato, gli addominali scolpiti e la sua incredibile bellezza.

Nella foto Eli ha i capelli corti e chiede ai followers se secondo loro deve tornare a quel look. Tra i tantissimi commenti, non sono mancate anche le risposte a questo ‘sondaggio’, con tanti fan che le hanno consigliato di tagliarli di nuovo, perchè nella foto è davvero bellissima.