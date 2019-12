E’ il re delle sigle dei cartoni animati, Giorgio Vanni è la new entry di All Together Now: ecco tutto quello che c’è da sapere su lui.

E’ entrato a far parte del ‘grande muro’ di All Together Now 2, il noto talent show condotto da Michelle Hunziker e J-AX: Giorgio Vanni più che volto, ha una voce molto conosciuta. E’ lui il re delle sigle dei cartoni animati più noti come Dragon Ball, Pokemon, Naruto, L’incredibile Hulk e tanti altri! Siete curiosi di scoprire qualcosa in più sul cantante, nuovo giudice di All Together Now? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Chi è Giorgio Vanni: età, carriera e vita privata del giudice di All Together Now

Nel ‘grande muro’ di All Together Now c’è Giorgio Vanni: il cantante è nato a Milano il 19 agosto del ’63 ed il suo nome gira nel mondo della musica dal ’79 quando insieme a Paolo Costa e Claudio D’Onofrio ha dato vita al gruppo pop-rock, Tomato. Nell’83 hanno dato vita al disco The island of the sun, con lo pseudonimo ‘ludy’, e questo divenne uno dei brani più ballati nelle discoteche degli anni ’80! Nell’84 hanno lavorato con Miguel Bosè, Den Harrow, Taffy e Ivan e nell’85 hanno inciso Tam Tam, il singolo con l’ex batterista Mike Ogletree.

Dopo aver lavorati con famosi artisti come Mango, Fabrizio de Andrè, Vecchioni pubblicarono il loro album ‘Tomato‘ e nel ’92 ci fu l’esodio al Festival di Sanremo con ‘Sai cosa sento per te’. Il suo incontro con Max Longhi gli ha permesso di diventare la voce di molte campagne pubblicitarie, come Always Coca Cola, Dietorelle e tante altre. Altro incontro importante è stato quello con Alessandra Valeri Manera che li incaricò di fare le sigle di cartoni animati, diventati famosi a livello mondiale. Ricordiamo tra questi Dragon Ball, Pokemon, Naruto, One Piece, I cavalieri dello Zodiaco, L’incredibile Hulk e Rossana cantate insieme a Cristina D’Avena.

Con All Together Now inizia una nuova avventura per Giorgio Vanni: buona fortuna!