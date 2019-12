Pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha pubblicato una foto in costume: il suo fisico è davvero da urlo, per questo ha ricevuto una pioggia di complimenti.

È, senza alcun dubbio, il personaggio del momento, Giulia De Lellis. Dopo lo smisurato successo del suo primo libro, l’influencer romana vive uno dei periodi più splendenti della sua vita. Non soltanto dal punto di vista sentimentale. Non a caso, la sua storia d’amore con Andrea Iannone procede a gonfie vele. Ma anche dal punto di vista lavorativo. Lo testimoniano, infatti, i numerosi impegni di lavoro che, quotidianamente, la giovane romana ha nella sua agenda. La chiave del successo, oltre che la sua genialità e semplicità, è, senza alcun dubbio, la sua bellezza. Perché, ammettiamolo, Giulia è davvero splendida. Ce ne da conferma, tra l’altro, questa sua ultima foto pubblicata pochissime ore fa su Instagram. Si immortala in costume, la giovane influencer. Sfoggiando una perfetta forma fisica. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis in costume: lo scatto infiamma Instagram, pioggia di complimenti

In questa ultima foto su Instagram, Giulia De Lellis si è letteralmente superata. In diverse occasioni, l’nfluencer romana ha dato ampio sfoggio del suo fascino. Ma così, c’è da ammetterlo, raramente l’abbiamo vista. Come? Ve lo abbiamo svelato poco fa: in costume. Certo, il coraggio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è davvero da apprezzare. Con le temperature così gelide di questi ultimi giorni, nessuno mai oserebbe indossare un classico ‘duo pezzi’. Eppure, guardando con attenzione la foto e, soprattutto, notando la bellezza dell’influencer, non c’è nessuna obiezione da farle. Vanta un fisico davvero da urlo, Giulia. E per questo motivo, quindi, non perde mai occasione di poterlo mostrare ai quattro venti.

Ovviamente, in un batter baleno, lo scatto in questione ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento. Sono davvero tantissimi, infatti, che hanno voluto sottolineare la bellezza della giovane ragazza. In effetti, come poter dar loro torto? È davvero impossibile, ammettiamolo.