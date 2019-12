Con una fantastica foto a bordo piscina, Guendalina Tavassi si è lasciata immortalare con una costume davvero molto piccoli: gli occhi cadono lì.

Non c’è nulla da dire: Guendalina Tavassi è una vera e propria bomba. In tutti i sensi, sia chiaro. Non soltanto per il suo forte e ‘frizzantino’ carattere. Che, in tutti questi anni di televisione, abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare. Ma anche per la sua smisurata bellezza. Nonostante madre di tre splendidi figli, il fascino dell’ex gieffina è rimasto totalmente invariato nel corso degli anni. Anzi, vi diremo di più: è decisamente aumentato. Ce ne danno prova le numerose foto che, quotidianamente, la romana pubblica sul suo account Instagram, ma ce ne da la conferma quest’ultima foto condivisa qualche ora fa. Si lascia immortalare a bordo piscina con un fantastico costume molto piccolo, la giovane Guendalina. Inevitabile, quindi, la reazione immediata dei suoi followers. Ecco di che cosa parliamo.

Guendalina Tavassi, il costume è molto piccolo: gli occhi di tutti cadono proprio lì

È davvero splendida, Guendalina Tavassi. Lo è sempre, è vero. Eppure, in questa ultima foto su Instagram, la giovane romana si è davvero superata. Pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso un’entusiasmante foto a bordo piscina con un costume davvero molto piccolo. Nulla di scandaloso, sia chiaro. Fatto sta che, proprio grazie a questo ‘particolare’, possiamo ammirare la perfetta forma fisica della romana. Siete curiosi, a questo punto, di sapere di che cosa parliamo nel dettaglio? Eccovi accontentati:

Magnifica, vero? In realtà, ve lo avevamo preannunciato che era davvero stupenda. Anche perché, parliamoci chiaro, con questa posa sensualissima non si può fare a meno che notare un dettaglio davvero clamoroso. Di cosa parliamo? Semplice! Di quelle incredibili gambe muscolose ed incredibili che ha Guendalina. Insomma, davvero stupenda, vero?