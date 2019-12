Riccardo chiede a Ida di sposarlo e lei cosa ha risposto? I due convoleranno a giuste nozze oppure no?

La puntata di oggi di Uomini e Donne Over è ricca di colpi di scena. La coppia composta da Ida e Riccardo infatti ha vissuto un momento molto particolare: una proposta di matrimonio. La puntata è stata registrata il 30 novembre, ma a oggi sui profili di entrambi non ci sono foto insieme che possano testimoniare come siano andate poi le cose, eppure qualcosa siamo riusciti a scoprire. Vediamo intanto cosa ha risposto Ida alla proposta di matrimonio di Riccardo.

Come è nata la storia tra Ida e Riccardo

Tutto ci aspettavamo tranne che una proposta di matrimonio. Ida e Riccardo sono una coppia storica del programma di Uomini e Donne. I due hanno iniziato a frequentarsi circa 2 anni fa, ma le cose sono sempre state un po’ complicate. Dopo qualche momento iniziale in cui tutto sembrava andare bene sono subentrati poi dei problemi che hanno portato la coppia a lasciarsi. Riccardo ha frequentato altre donne, mentre Ida è sempre rimasta ferma, innamorata, aspettando che il suo lui si ravvedesse.

L’arrivo a Temptation Island

Alla fine la coppia è uscita insieme dal programma e dopo un’estate allegra e spensierata di vita insieme è arrivata la partecipazione a Temptation Island. Qui le cose non sono andate molto bene, ma alla fine Riccardo ha dichiarato il suo amore per Ida al falò finale e i due sono usciti insieme. Tornati nel programma però i problemi sono continuati e così siamo arrivati a oggi.

La lettera di Riccardo per Ida

Dopo essersi lasciati, quando Ida ha iniziato a frequentare un altro uomo, Armando Incarnato, Riccardo è tornato alla carica con una lettera che ha riconquistato la donna. Ma le liti proseguivano e così sembrava che tutto fosse nuovamente finito.

La proposta di matrimonio tra Ida e Riccardo

E invece no. Riccardo, dopo l’ennesima litigata, ha deciso di andare a Brescia da Ida. Tra i due c’è stato il tanto agognato riavvicinamento fisico, ma sembra che la Platano non sia molto convinta. Così, quando Riccardo le fa la proposta di matrimonio in diretta a Uomini e Donne, lei rimane sconvolta. Sappiamo che sorriderà, sarà imbarazzata e lusingata, scuotendo la testa come al solito e fissando attonita Maria De Filippi. Riccardo dichiara: “Io ci ho creduto perché mi hai aspettato un anno e mezzo. Quello che ho provato per te è stata una prima volta. Quando ci sono le discussioni vuoi costruire qualcosa, ho sbagliato, cercavo di farmi conoscere anche con i difetti. Il pensiero mi portava sempre a te, sei speciale e la considerazione che ho di te non cambierà mai. Oggi sono arrivato ad una decisione: le esperienze si vivono una volta sola e io questa non me la volevo far scappare. Ti chiedo scusa, ho sbagliato, ma ero qui per rimediare in modo definitivo. Sei la donna della mia vita, ti volevo chiedere di sposarmi”.

Cosa ha risposto Ida?

La risposta della Platano però non arriva. Non si sente di rispondere, ma accetta di ballare con Riccardo in centro studio. Lui la solleva di peso e la porta dietro le quinte così Maria De Filippi chiede di interrompere la messa in onda delle immagini del backstage per lasciare loro la privacy. Chissà se oggi, dopo la messa in onda della puntata, sui social arriverà qualche informazione in più!