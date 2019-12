Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 4 dicembre: la proposta di matrimonio

Uomini e Donne oggi: le anticipazioni sul Trono Over che andrà in onda mercoledì 4 dicembre su Canale 5. La proposta di matrimonio.

Abbiamo lasciato nella puntata di ieri, Ida e Riccardo ai ferri corti. La coppia del Trono Over di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, si prepara però a vivere un clamoroso colpo di scena con una proposta di matrimonio. Pare infatti che Guarnieri abbia deciso di fare il grande passo e chiedere alla sua metà di convolare a giuste nozze. Ma quale sarà la risposta di Ida?

Riccardo chiede a Ida di sposarlo

Dalle anticipazioni del Trono Over di oggi, 4 dicembre, sappiamo che Riccardo Guarnieri, dopo aver trascorso diverso tempo a Brescia con Ida ha deciso di chiederle la mano. Pare anche che, finalmente, tra i due sia successo qualcosa di fisico e che questa sia stata la chiave di volta per un notevole passo avanti nel loro rapporto. In studio però Ida pare molto restia a credere ai cambiamenti e quindi starà più sulle sue e quando Riccardo le farà la proposta di matrimonio la reazione sarà insolita. Stando alle anticipazioni pare che Ida non risponderà, ma che ballerà con Riccardo per dirgli delle cose privatamente.

Anna e Samuel: accuse e litigi

Sempre nella puntata di oggi, 4 dicembre, sebbene gran parte del tempo sia dedicato alla coppia Ida e Riccardo, vedremo anche Anna Tedesco litigare in modo piuttosto acceso con Samuel Baiocchi. Tra i due volano accuse: lei sostiene che l’uomo sia interessato solo all’intimità fisica, lui invece dichiara che Anna non è la donna che sta cercando. Non mancano poi le accuse di Gianni Sperti che sostiene che la Tedesco non riesca a trovare un uomo in studio perché è in realtà impegnata con un uomo fuori dal programma. Lei, ovviamente, negherà tutto. Invece Valentina e Erik proseguono la loro conoscenza e sembra che ci sia un buon rapporto in crescita. Sarà la volta buona?