Made In Sud, grave lutto: l’annuncio commovente appena arrivato

Made In Sud, grave lutto per il programma: l’annuncio è arrivato poco fa su Facebook e ha lasciato tutti senza parole, cordoglio tra i fan dello show di Rai Due.

Made In Sud è senza alcun dubbio uno degli show comici più amati in tv. Poche settimane fa è andata in onda l’ultima puntata di un’edizione di grande successo, che ha visto al timone Stefano De Martino, ormai sempre più conduttore affermato, insieme a Fatima Trotta, volto storico del programma fin dai tempi in cui era condotto dal duo Gigi e Ross, con la collaborazione di Biagio Izzo, che con le sue gag fa sempre divertire il pubblico. Anche in questa edizione si sono susseguiti sul palco i comici che da tanto tempo fanno parte dello show, insieme ad alcune new entry. Insomma, quella di Made in sud è una grande famiglia, si può dire, che ora si è trovata ad affrontare un grave lutto: l’annuncio è stato dato poco fa su Facebook.

Made In Sud, grave lutto: l’annuncio su Facebook, il cordoglio dei fan del programma

Made In Sud è finito da alcune settimane, e mentre i fan aspettano una nuova, esaltante edizione, dalla pagina Facebook del programma arriva una brutta notizia, quella di un grave lutto che ha colpito uno dei protagonisti dello show. Si tratta del dj Frank Carpentieri, che ha perso sua mamma. Volto storico del programma, Francesco Carpentieri, questo il suo vero nome, è un musicista e dj napoletano che da sempre cura le musiche di Made in Sud, dalla sigla, composta insieme a Rocco Hunt, Edoardo Bennato e Franco Ricciardi, a tutti gli stacchetti che si susseguono nel corso di ogni puntata.

Poco fa, la notizia della sua grave perdita sulla pagina Facebook dello show, con parole molto commoventi: “La mamma di Frank era la nostra prima sostenitrice”, si legge. Cordoglio tra i fan del programma e del dj, che si sono stretti intorno alla grande famiglia di MAde In Sud in questo triste momento.