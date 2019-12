Vieni da Me, Marco Baldini racconta di come ha conosciuto Aurora, chi è la sua compagna e hanno il progetto di avere un figlio insieme.

Chi è la fidanzata di Marco Baldini

Caterina Balivo racconta che Marco Baldini oggi è fidanzato e molto felice, così lo speaker spiega come è nata la loro storia d’amore: “Ho conosciuto Aurora in un bar a Roma stavamo facendo un aperitivo – racconta lo speaker- Lei usciva da un matrimonio molto difficile, io da un periodo difficile durato diversi anni e abbiamo parlato molto. Ci siamo trovati davanti a un bicchiere di vino e non aveva idea chi fossi”. La sua compagna infatti non appare mai in tv e il mondo dello spettacolo sembra proprio non interessarle: “È la persona più lontana che io conosca dal mondo dallo spettacolo. Lei si nasconde anche nelle foto, è avulsa da tutto questo. Aurora fa l’impiegata ed è sempre stata lontana dalla tv. Pensate che quando mi ha visto firmare autografi mi ha chiesto chi fossi e per sdrammatizzare le ho detto che sono un latitante. Poi ha guardato su Wikipedia e ha scoperto tutto, ma ormai c’era cascata. Lei ha 34 anni, ancora mi chiedo perché sta con me, abbiamo tanti anni di differenza, ma va bene così! Viviamo insieme da 4 anni, praticamente siamo andati a convivere subito a Roma Sud, sto a Colli Albani, davanti al parco della Caffarella, mi trovo bene. In progetto ci sarebbe avere un figlio, ci piacerebbe molto, ci stiamo provando”. Una storia che funziona e che sembra regalare finalmente un po’ di gioia a Marco Baldini.