Per la prima puntata di All Together Now, Maria De Filippi non sarà presente tra gli ospiti, ma la reazione di Michelle Hunziker spiazza tutti.

Ormai ci siamo. Mancano davvero pochissimi istanti e l’attesissima seconda edizione di All Together Now partirà. Dopo soltanto pochi mesi, Michelle Hunziker e J-Ax saranno al timone del talent di Canale 5 e, soprattutto, del muro formato da 100 intenditori di musica. Tuttavia, la prima puntata del programma era davvero molto attesa dal pubblico italiano. Perché, stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrava che ad essere l’ospite d’eccezione di questo primo appuntamento sarebbe stata Maria De Filippi. È vero? Beh, questo non lo sappiamo. Tuttavia, stando a quanto dichiarato dalla conduttrice svizzera in una recente intervista per Chi, sembrerebbe che tutto sia saltato. Ecco perché. E, soprattutto, qual è stata la sua reazione.

Maria De Filippi salta la prima puntata di All Together Now: Michelle Hunziker spiazza

Che il legame tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker fosse davvero speciale ce n’eravamo accorti qualche mese fa. Quando, dopo ben tre puntata, la regina di Mediaset aveva deciso di affidare il suo Amici Celebrities alla conduttrice svizzera. Sarà proprio per questo motivo che, per consolidare ancora di più questo feeling lavorativo, sul web si vociferava che la moglie di Maurizio Costanzo sarebbe stata una delle ospiti di questa prima puntata di All Togheter Now. Che, tra l’altro, inizierà tra pochissimi istanti su Canale 5. Ecco. È realmente così? A quanto pare, no. Anzi, per dirla meglio, a quanto pare ‘l’affare’ non è stato concluso per i troppi impegni che, quotidianamente, la talentuosa Maria De Filippi conduce. È proprio questo, infatti, che la giovane moglie di Trussardi ha svelato in una sua recente intervista per il settimanale ‘Chi’. Tuttavia, la reazione di Michelle è davvero spiazzante. Perché, stando a quanto scritto sul giornale, sembrerebbe che la svizzera abbia dato ‘appuntamento’ alla De Filippi per la terza stagione.