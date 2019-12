Federica Panicucci, clamorosa gaffe a Mattino Cinque: se ne rende conto, poi chiede scusa

Federica Panicucci, nella puntata di ieri di Mattino Cinque, è stata protagonista di una clamorosa gaffe in diretta: se ne rende conto e poi chiede scusa.

È stato un siparietto davvero divertente quello accaduto nella puntata di ieri di Mattino Cinque. Federica Panicucci, presentatrice secolare del talk del mattino, è stata protagonista, infatti, di una clamorosa gaffe. Che, ovviamente, non è assolutamente passata inosservata. La bella livornese, resasi conto dell’errore commesso in diretta televisiva, ha immediatamente chiesto scusa. Ma ecco che cosa è successo nel minimo dettaglio.

Mattino Cinque, la gaffe in diretta di Federica Panicucci: c’è da ridere

Nella puntata di ieri di Mattino Cinque, si è offerto ampio spazio al caso di Bossetti. È proprio in questo momento che, uno degli ospiti di Federica Panicucci, ha fatto riferimento al genetista consulente, Capra. Immediata è stata la reazione della conduttrice che, avendo compreso che l’appellativo dato dal suo ospite non fosse il cognome del genetista in questione, ha esclamato: “Ti prego, non offendere”. In realtà, non era alcuna offesa. Bensì il reale cognome dell’uomo in questione. Tuttavia, appena resasi conto della clamorosa gaffe commessa in diretta, Federica ha chiesto umilmente scusa. Ed ha scoppiata in una fragorosa risata.