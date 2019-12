Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, Mercedesz Henger ha replicato alle parole della madre Eva rilasciate durante l’intervista a “Live – Non è la D’Urso”

Continua la querelle tra Mercedesz Henger e la madre Eva. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi a Live – Non è la D’Urso ha dichiarato di non essere la figlia biologica di Riccardo Schicchi e di avere un padre di origini ungheresi. La notizia, secondo Mercedesz, era conosciuta solo da pochi intimi. Eva Henger, nella puntata successiva di Live, ha smentito quasi tutte le parole della figlia, dichiarando che secondo lei Mercedesz ha disonorato la memoria del padre. A Live la Henger ha portato con sé l’ex segretaria di Riccardo, che ha confermato le parole di Eva.

Mercedesz Henger replica alle parole della madre

Mercedesz è stata ospite nella puntata odierna di Pomeriggio 5. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha replicato alle parole della madre Eva Henger, rilasciate durante la scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso. La fidanzata di Lucas Peracchi ha dichiarato innanzitutto di essere delusa dall’ex segretaria del padre, ma poteva immaginare che qualcuno si sarebbe schierato dalla parte della mamma. Ha dichiarato nuovamente che la notizia non la conosceva tutto il mondo, come ha lasciato intendere la mamma. La Henger poi ha dichiarato: “Non penso di aver sporcato la memoria di mio padre, anzi, penso la stia sporcando più il fatto che lei (riferito alla mamma ndr.) abbia trasformato questa faccenda in una faida“. Mercedesz poi ha lanciato un messaggio alla mamma: “So come reagisci quando prendo decisioni contro il tuo volere. Mi dispiace di come tu abbia reagito. Al momento non voglio proprio vederti“.

Parole molto forti quelle di Mercedesz che sicuramente genereranno una reazione da parte di Eva Henger. Vedremo se l’ex attrice deciderà di chiedere scusa alla figlia oppure continuerà sulla sua strada.