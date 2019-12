All Together Now, Michelle Hunziker si arrabbia durante la puntata: “Ti stacco il ciuffo”, c’entra suo marito Tomaso Trussardi, cos’è successo.

E’ in onda questa sera su canale 5 la prima puntata di ‘All Together Now’, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, giunto alla seconda edizione, dopo il successo della prima stagione. Tanti aspiranti cantanti si presenteranno anche quest’anno davanti all’enorme ‘muro umano’, composto da 100 giudici, tra esperti e professionisti di musica e semplici appassionati, che decideranno chi mandare avanti. Chi farà alzare e ballare più componenti del muro, potrà proseguire nelle selezioni. Anche stasera, come sempre, non mancano emozioni e colpi di scena, come quello che è accaduto poco fa, quando Michelle si è ‘arrabbiata’ per un qualcosa che ha a che vedere con suo marito Tomaso Trussardi: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Michelle Hunziker si arrabbia in tv: “Ti stacco il ciuffo a morsi”, c’entra suo marito Tomaso

Michelle Hunziker è in tv stasera, al timone del talent di Canale 5 ‘All Together Now’. Tutti sanno che la bella conduttrice svizzera è innamoratissima e gelosissima di suo marito Tomaso Trussardi, uomo dal fascino indiscusso. Poco fa, durante la puntata del suo show, la Hunziker si è ‘arrabbiata’ perché non ha proprio digerito un commento fatto su suo marito. Chi è stato a farle perdere le staffe? Beh, è stato l’amico Cristiano Malgioglio, uno degli ospiti di questa sera, che dopo aver cantato la sua canzone ‘Mi sono innamorato di tuo marito’, ha fatto una battuta con Michelle, dicendole che lui lo farebbe un pensierino per suo marito, che è davvero bellissimo.

Immediata la reazione della conduttrice, che in maniera chiaramente scherzosa e ironica, ha risposto: ‘Guai a te se ti innamori di mio marito, ti stacco il ciuffo a morsi!” Un siparietto davvero divertente, che la Huziker ha concluso salutando Trussardi: ‘Ciao amore’, ha detto, seguita subito a ruota da Malgioglio, che così l’ha fatta ‘arrabbiare’ di nuovo.