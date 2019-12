A poche ore dalla prima puntata di “All together now”, arriva la dichiarazione inaspettata di Tommaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker

Questa sera andrà in onda la prima puntata di “All together now“, programma in onda su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Lo show è giunto alla seconda edizione dopo il gran successo dell’esordio. I concorrenti saranno giudicati da un muro di 100 persone, tra i quali vi sono anche personaggi abbastanza famosi. Nella scorsa edizione trionfò il cantante Gregorio Rega.

A poche ore dalla prima puntata di All together now, il marito della Hunziker, Tommaso Trussardi, ha fatto una dichiarazione inaspettata sui social network.

Michelle Hunziker, la dichiarazione inaspettata di Trussardi

Michelle è emozionatissima: questa sera andrà in onda la prima puntata della seconda edizione di All together now. La conduttrice è stata impegnata tutta la mattinata con uno shooting e nel pomeriggio ha pubblicato una foto sul proprio account Instagram. Nel post la Hunziker ha ringraziato tutta la sua squadra, dichiarando: “In questi anni sono riuscita a mettere insieme un team che mi segue in tutti i miei lavori, del quale vado davvero fiera“. La conduttrice svizzera li ha taggati tutti e al fotografo, Gianluca Sarago, ha dedicato anche una stories: “È il migliore“. I fan della Hunziker, però, sono rimasti colpiti da una dichiarazione abbastanza inaspettata di Tommaso Trussardi, il marito della conduttrice di All together now. L’imprenditore originario di Bergmano ha scritto tra i commenti: “Che moglie bellissima“.

Il commento al miele di Tommaso avrà sicuramente fatto sciogliere Michelle. I due sono legati sentimentalmente dal 2011 e il 10 ottobre 2014 si sono sposati al Palazzo della Ragione di Bergamo. La coppia ha avuto due figli, Sole e Celeste. Il loro amore ha fatto impazzire migliaia e migliaia di fan, che seguono sia la Hunziker che Tommaso sui social network.