Michelle Hunziker ha pubblicato una foto da bambina su Instagram: la conduttrice di “All Together Now” è veramente irriconoscibile

Michelle Hunziker sarà protagonista questa sera su Canale 5 con la prima puntata di “All Together Now“. Il programma è giunto alla seconda edizione dopo il gran successo ottenuto all’esordio. La Hunziker sarà affiancata ancora una volta da J-Ax, che qualche giorno fa è stato bacchettato dalla svizzera su Instagram. La conduttrice è in vena di festeggiamenti e questa mattina ha pubblicato una foto su Instagram di quando era bambina. Nell’immagine vi è anche il padre, ma ciò che ha colpito maggiormente i fan è che la compagna di Tommaso Trussardi è veramente irriconoscibile.

Michelle Hunziker, spunta la foto da bambina

Questa mattina la Hunziker ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto da bambina. La conduttrice ha accompagnato l’immagine con un messaggio: “Guardate mio padre dietro com’è compiaciuto. Era finalmente riuscito ad imprigionarmi“. Nella foto, infatti, la mini Michelle è rinchiusa in un recinto costruito con i lettini dello stabilimento. La conduttrice poi continua: “Andare al mare con me non era cosa rilassante. Come vedete io ero molto felice della mia prigione di lettini e secchielli“. Ovviamente è una battuta, dato che nella foto pare che Michelle stia piangendo. Oltre alle parole della moglie di Tommaso Trussardi, i fan sono rimasti colpiti dall’incredibile trasformazione della Hunziker. Quest’ultima, infatti, appare irriconoscibile da bambina. Michelle aveva un taglio molto corto e, anche se la foto non è abbastanza nitida, sembra che i suoi capelli fossero rossi.

Qualcuno nei commenti ha sottolineato la somiglianza tra Michelle e la figlia Aurora. Qualcun altro, invece, ha sorriso e le ha fatto gli auguri per questa sera. Dopo la conduzione di Striscia la Notizia e di Amici Celebrities, la donna dovrà affrontare un nuovo ed importante banco di prova. La Hunziker riuscirà con All together now a bissare il successo della prima edizione?