Nilufar Addati si è mostrata senza reggiseno su Instagram: improvvisamente, il suo pigiama si apre, scatta immediatamente l’incidente ‘piccante’.

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Nilufar Addati ha cavalcato l’onda del successo. Dapprima corteggiatrice a Uomini e Donne di Mattia Marciano ed, in seguito, tronista del medesimo programma, la giovane napoletana ha catturato immediatamente le simpatie di tutti. Non soltanto per il suo carattere, la risposta e la battuta sempre pronta, ma anche per la sua smisurata bellezza. Nonostante, la studentessa campana abbia poco più di vent’anni, vanta di un fascino, di un’eleganza e raffinatezza più unica che rara. Ce ne danno prova le numerose foto che, di tanto in tanto, l’ex tronista pubblica su Instagram. A tal proposito, sapete che pochissime ore fa, Nilufar è stata protagonista di un incidente davvero ‘piccante’. Sotto il pigiama, la giovane Addati era senza reggiseno e…

Nilufar Addati senza reggiseno: l’incidente è davvero ‘piccante’

Sul suo canale Instagram, Nilufar Addati è una vera e propria celebrità. Non soltanto, l’ex tronista di Uomini e Donne è super seguitissima, ma anche lei stessa è davvero molto attiva. Oltre che alla condivisione di foto davvero spettacolari, la giovane napoletana è solita intrattenere i suoi followers con dei racconti che riguardano il suo quotidiano e tutto ciò che le accade. È proprio per questo motivo che ieri sera, pochi istanti prima di andare a dormire, la bella studentessa ha dedicato un po’ di tempo ai suoi fan. Era a letto e, soprattutto, in pigiama, Nilufar. Ed è in questo momento che la giovane è stata protagonista di un incidente davvero ‘piccante’. Guardare per credere:

Da come si può chiaramente vedere dallo screenshot riproposto in alto, sotto al suo pigiama, Nilufar è senza reggiseno. È per questo motivo che, data la veemenza con cui parla su Instagram, la giacca del suo completo da notte si apre. Nulla di scandaloso, sia chiaro. Anche perché l’ex tronista, resasi conto dell’imprevisto, si è immediatamente coperta.

