Chi è Sharon Fonseca, la bellissima compagna di Gianluca Vacchi: carriera della modella e qualche curiosità sulla coppia più “enjoy” del web

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi sono spesso al centro del gossip per i siparietti simpatici e i video extralusso di cui si rendono partecipi sui loro profili Instagram Ufficiali. Sharon e Gianluca sono una coppia molto affiatata e questo traspare limpidamente dai loro profili social, ma la giovane con la sua bellezza e spontaneità, incuriosisce e non poco, le migliaia di follower. Quindi cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla bellissima Sharon Fonseca e qualche curiosità sulla coppia.

Chi è Sharon Fonseca: carriera, età e curiosità sul suo rapporto con Gianluca Vacchi

Sharon Fonseca è nata nel 1995, ed è la compagna di Mr. Enjoy, con cui condivide passioni e amore. Sharon ha origini Venezuelane e si avvicina al mondo della moda sin dalla tenera età. Nonostante sia attivissima sui social, insieme al compagno, sembra quasi impossibile avere delle notizie più certe sulla sua infanzia e sull’adolescenza. Sharon è nata in Venezuela, dove si è avvicinata per la prima volta al mondo della moda, sfilando per noti brand e acquisendo sempre più consensi. Subito dopo l’adolescenza, la bella Sharon, ha deciso di trasferirsi in Florida, per farsi notare, e ci è riuscita! La giovane ha infatti conquistato una discreta fama nel mondo della moda, tanto da gestire un blog col suo nome, in cui emergono le sue passioni per la moda, i viaggi e soprattutto il giornalismo. Sharon ha conquistato un discreto successo anche in Italia, oltre che per la sua enorme bellezza acqua e sapone, per la sua relazione con l’imprenditore e Dj Gianluca Vacchi. Sharon è nata nel 1995, Gianluca invece nel 1967, i due hanno quindi 28 anni di differenza, ma non è finita qui! I due si sono incontrati dopo la fine della relazione di lui con Giorgia Gabriele, e da allora non si sono mai separati, vivendo insieme in una bellissima villa con giardino e animali, molto speciali!