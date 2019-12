Dalle anticipazioni del Trono Classico è giunta la segnalazione che Veronica Burchielli ha abbandonato il trono. Ecco perchè.

Incredibile colpo di scena nel trono di Veronica Burchielli: con le anticipazioni della registrazione di oggi, mercoledì 4 dicembre, di Uomini e Donne, Vicolodellenews.it fa sapere che la giovane di La Spezia ha abbandonato il trono. Il motivo è davvero incredibile! La tronista ha incontrato diversi giorni fa Alessandro Zarino, il napoletano alla cui scelta aveva risposto di ‘no’ ed il motivo per cui ha deciso di lasciare il programma è proprio lui. Ecco cosa è successo nello studio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne Anticipazioni, Veronica Burchielli abbandona il trono: incredibile colpo di scena

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ed i colpi di scena non sono mancati. Vicolodellenews.it fa sapere che Veronica Burchielli ha detto addio al programma! La tronista oggi, mercoledì 4 dicembre, ha litigato con Tina Cipollari in puntata per via del suo incontro con Alessandro Zarino, l’ex tronista alla cui scelta aveva risposto ‘no’. La nota opinionista ha accusato la giovane di essere ‘falsa’. Sono volati insulti in studio.

Tornando alla situazione tra Veronica ed Alessandro, ad inizio puntata Maria De Filippi ha fatto vedere il riassunto della scorsa, in particolare ciò che era successo tra i due. Si sono incontrati a Napoli e lei ha chiesto lui di venire in puntata. Zarino ha fatto il suo ingresso in studio rifiutandosi però di continuare il percorso nel programma come corteggiatore. Veronica Burchielli per questo motivo ha così deciso di abbandonare il programma ed uscire con lui. L’epilogo è davvero incredibile: nel precedente ‘no’ dell’ormai ex tronista c’era solo rancore. Speriamo che questo sia l’inizio di una fantastica storia d’amore!