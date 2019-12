Adrian chiude col botto: ecco il grande ospite dell’ultima puntata del programma di Adriano Celentano, in onda questa sera.

Questa sera, giovedì 5 novembre 2019, va in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Adrian, lo show di Adriano Celentano. Il programma è composto da due parti: la prima in cui il Molleggiato intrattiene il pubblico sul palco, sui cui si alternano vari ospiti; la seconda è la serie animata con protagonista, appunto, Adrian, un orologiaio di via Gluck che si ribella ai soprusi e alla corruzione dei potenti. Per l’ultima puntata della trasmissione, Celentano accoglierà sul palco Marco Mengoni. Il cantante ha espresso su Facebook il suo entusiasmo per la partecipazione alo show di Canale 5. Che, nonostante Adriano abbia accontentato il suo pubblico esibendosi sul palco, non ha collezionato ottimi ascolti.

Adrian, ultima puntata: ospite Marco Mengoni

Marco Mengoni è il grande ospite dell’ultima puntata di Adrian. Lo show di Celentano giunge al termine, dopo essere tornato in onda, per la seconda volta, con un fomat nuovo. Il programma, infatti, era stato interrotto a inizio anno, per problemi di salute di Adriano. Che è poi tornato pi carico che mai, mostrandosi sul palco e cantando i suoi maggiori successi, proprio come il pubblico richiedeva. Ma, nonostante ciò, gli ascolti hanno stentato a decollare. Per il gran finale, Celentano si affida a uno degli artisti più amati del momento, Marco Mengoni. Che non vede l’ora di calcare il palco insieme ad Adriano. Ecco il post pubblicato dal cantante sul suo profilo ufficiale di Facebook:

E, come si legge dai commenti al post, i fan non vedono l’ora di ammirare due grandi artisti come loro insieme. Non ci resta che attendere l’inizio dell’ultima puntata di Adrian. Appuntamento alle ore 21:30 su Canale 5. E voi lo seguirete?