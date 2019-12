Uomini e Donne, dopo la decisione inaspettata di Veronica Burchielli, Alessandro Zarino ha scritto le sue prime parole su Instagram: ecco cosa dice.

Nonostante il suo percorso a Uomini e Donne sia terminato, Alessandro Zarino fa ancora tanto parlare di sé. Dopo la scelta improvvisata e, soprattutto, dopo il ‘no’ inaspettato di Veronica Burchielli, il giovane napoletano se n’è tornato a casa con un pugno di mosche. Non soltanto, dunque, per la delusione del rifiuto da parte della sua corteggiatrice, ma anche per la notizia che, dopo qualche istante, la giovane si è seduta sul trono. Insomma, un finale di trono davvero ‘tragico’. Tuttavia, a distanza di qualche settimana dall’accaduto, l’ex tentatore di Temptation Island Vip è tornato ad essere il protagonista del programma. Come raccontato in un nostro recente articolo, nella registrazione di ieri, Veronica ha deciso di abbandonare il suo trono per conoscere meglio il napoletano. Dopo tale decisione, Alessandro ha espresso le sue prime parole su Instagram.

Uomini e Donne, le prime parole di Alessandro dopo la decisione di Veronica

Soltanto una settimana fa, Veronica Burchielli aveva dichiarato di non poter continuare tranquillamente il suo percorso a Uomini e Donne se non avesse chiarito prima con Alessandro Zarino. Da quando il napoletano l’aveva scelta a Uomini e Donne e da quando lei gli aveva rifilato un bel ‘no’, i due non si sono più visti. Sarà stato proprio per questo motivo che, durante il suo percorso da tronista, la giovane di Jesolo non riusciva a godersi appieno la sua esperienza. Tuttavia, da quanto trapelato dalla registrazione di ieri sembrerebbe che Veronica abbia lasciato il trono proprio per il bel napoletano. Decidendo, così, di conoscere il modello napoletano al di fuori del contesto televisivo. Cosa ne penserà, però, Alessandro? Ecco, l’ex tentatore, ritornato in puntata, ha espresso chiaramente la sua volontà di non voler ritornare nel programma in qualità di corteggiatore. Fatto sta che le sue parole su Instagram fanno davvero pensare:

“Alcune persone di ameranno come la possibilità di usarti. La loro lealtà finisce dove terminano i vantaggi”, scrive Alessandro in questa foto su Instagram. Cosa vorrà, quindi, significare? Assodato che il modello abbia deciso di frequentare Veronica al di fuori delle telecamere, cosa vorranno dire le sue parole?