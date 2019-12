Vieni da Me: chi è il marito di Anna Foglietta?

Vieni da Me, Anna Foglietta: chi è lei, la sua carriera e cosa sapere su suo marito, Paolo Sopranzetti.

L’ospite di oggi a Vieni da Me è Anna Foglietta. L’attrice sarà protagonista questa sera su Rai 1 della docu fiction su Nilde Iotti si presta al gioco della cassettiera e con Caterina Balivo racconta della sua vita privata, del marito, dei figli e della carriera televisiva. Dopo aver svelato di essere una super sportiva, appassionata delle kettlebell l’intervista prosegue ripercorrendo alcuni momenti importanti della sua carriera.

Chi è Anna Foglietta

La Foglietta, classe 1979 ha iniziato la sua carriera come attrice con la serie TV La Squadra interpretando il personaggio di Anna De Luca. Da bambina però aveva anche interpretato Don Bosco e il suo film preferito racconta essere Singin in the Rain. Entra poi nel cast Distretto di Polizia. Da questo momento arriva anche il successo sul grande schermo con film com Feisbum, Il Gioco più bello del mondo, Perfetti Sconosciuti o La Mafia Uccide solo D’Estate: “Sono fierissima di quel lavoro, abbiamo mostrato le classiche famiglie palermitane che hanno contrastato la mafia veramente”. Conduce poi il Dopo Festival con Rocco Papaleo e oggi interpreta anche il film dedicato a Nilde Iotti.

Anna Foglietta, Nilde Iotti: l’interpretazione nella docu fiction sulla Rai

Questa sera va poi in onda la docu-fiction su Nilde Iotti, prima donna Presidente della Camera, interpretata proprio da Anna Foglietta. L’attrice ospite a Vieni da Me racconta: “È stato molto interessante come progetto perché ci sono anche immagini di repertorio. Quindi sono molto forti e abbiamo cercato di mantenere una autenticità svelando anche degli aspetti inediti di questa grande donna che grazie alla sua militanza ha trasformato le nostre vite. L’hanno sempre apprezzata e considerata il miglior presidente di tutti i tempi”.

Chi è il marito di Anna Foglietta

La Foglietta è sposata con il promoter finanziario Paolo Sopranzetti. Si sposano nel 2010 e nascono tre figli. Una storia d’amore che continua ancora oggi. “Ho incontrato mio marito su Facebook. O meglio – racconta Anna – Lui mi ha scritto, eravamo compagni di scuola e mi ha svelato che già dai tempi del liceo pensava che potessi essere la donna della sua vita. Gli ho chiesto subito un incontro, era tutto perfetto. Ci siamo frequentati per 9 mesi poi mi ha chiesto di sposarlo”.