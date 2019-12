Uomini e Donne su Witty TV ha rilasciato delle anticipazioni sul trono over che sono veramente molto interessanti.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne sono piuttosto scottanti. In questa puntata del dating show di Maria De Filippi, infatti, vedremo Tina e Gemma litigare per Juan Luis; Anna Tedesco e Samuel chiudere il loro rapporto con male parole; la lite furiosa tra Armando, Veronica e Simone. Ma andiamo con ordine.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi, 5 dicembre

Oggi, 5 dicembre, la puntata di Uomini e Donne sarà dedicata ancora al Trono Over. Le anticipazioni pubblicate in streaming della puntata su Witty Tv durano tantissimo, circa 4 minuti. Cosa insolita e che fa capire come questa sarà una puntata veramente “bollente”.

Anna e Samuel: “Mi vergogno”

Tra Anna e Samuel le cose stanno per finire definitivamente. Samuel dichiara: “Mi vergogno di quel giorno in cui ti ho chiesto il numero di telefono. Sei fredda ma anche bugiarda” e Anna risponde: “Ma come eri così entusiasta e ricordati che sono fredda con le persone come te”.

La domanda di Gemma a Tina: “Cosa provi per lui?”

La puntata prosegue poi con Gemma Galgani e Tina Cipollari che litigano per Juan Luis. L’opinionista fa trovare una foto ricordo del ballo avvenuto tra lei e Juan in camerino e, tornati in studio quando Maria chiede a Juan con chi vorrebbe ballare tra Gemma e Tina lui risponde optando per la Cipollari. Apriti cielo, ovviamente. Quando finisce il ballo Gemma si scaglia contro l’opinionista chiedendole cosa prova: “Vorrei sapere perché mandi una fotografia a Juan, il vero motivo”. “Cosa devo inventarmi che sono innamorata – chiede la Cipollari – Cosa provo? È una simpatia?”. Ma interviene Juan e dichiara: “Io per il momento provo sgomento”. Forse si sta stancando di far parte di questo teatrino tra Gemma e Tina e rimane senza parole nel vedere che la Galgani non capisce che quelle della Cipollari sono solo provocazioni?

Armando tra Roberta e Veronica

Armando inizia il suo momento in studio con l’espressione un po’ colpevole: “Io vorrei fare silenzio proprio oggi. Ho esagerato un po’ ieri sera, ho fatto casini, ma mi sono vissuto il momento. Ho cenato con Roberta e poi ho visto Veronica. Sono stato bene con Roberta ci sono i presupposti per una conoscenza. Con Veronica sono arrivato a Roma, siamo andati a bere e in macchina ci siamo baciati”. A questo punto interviene Simone, che usciva con Veronica e si scaglia contro di lei: “Le avevo detto di prendere una decisione, lei sta recitando, pensavo fosse una persona intelligente. Veronica mi ha detto che era in difficoltà perché se io avessi preferito uscire con Valentina F. lei non avrebbe più avuto un ruolo nella trasmissione e quindi Armando le faceva comodo”. Fulmini e scintille in studio come ovvio.