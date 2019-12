Aurora Ramazzotti, l’avete mai vista da bambina? Spunta una foto inedita: “Una piccola cinesina”; ecco lo scatto che ha emozionato i followers.

Ormai sui social lo fanno in tanti. Postare foto del passato, per condividere con i followers i ricordi più dolci. E se solo ieri la bellissima Michelle Hunziker aveva postato su Instagram una foto di lei da bambina, al mare col papà, oggi la conduttrice di All together now ha dato spazio a un nuovo ricordo. Il più dolce che ci sia: una foto della sua primogenita Aurora Ramazzotti da piccola. In occasione del 23esimo compleanno della sua ‘Auri’, Michelle pubblico lo scatto, accompagnato da una dedica da brividi. Un post che ha emozionato i fan, che in pochissimo tempo hanno inondato la foto con likes e commenti. Diamo un’occhiata.

Aurora Ramazzotti, l’avete mai vista da bambina? Michelle Hunziker mostra una foto inedita

“Il mio angelo, 23 anni oggi, ancora non riesco a crederci.” È con queste parole che inizia la dolcissima dedica di mamma Michelle per la sua ‘piccola’ Aurora. La conduttrice ricorda i primi momenti di vita della sua piccola, che “sembrava una cinesina”. Un post tenerissimo, con cui la conduttrice ha voluto augurare pubblicamente buon compleanno alla sua prima figlia, nata dal matrimonio col cantante Eros Ramazzotti. Un post che non è passato inosservato. In pochi secondi, migliaia di fan si sono catapultati sul profilo della Hunziker, per lasciare il proprio messaggio di auguri alla piccola grande Auri. Ecco il post che ha emozionato Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto: un post che emana una dolcezza infinita. Un post al quale Aurora non poteva che rispondere. Nessuna parola, ma solo una pioggia di cuori rossi nel commento della Ramazzotti, che con mamma Michelle ha un rapporto davvero speciale. Non ci resta che unirci ai fan, e mandare ad Aurora i nostri migliori auguri. Buon Compleanno!