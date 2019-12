Ballando con le Stelle, nel cast anche un attore amatissimo dalle donne: l’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv.

Manca ancora qualche mese per la nuova edizione di Ballando con le stelle, prevista per il prossimo marzo. Ma sul web iniziano a circolare molte voci sui possibili concorrenti dello show di Rai Uno. E, quello lanciato da settimanale Nuovo Tv è un vero e proprio scoop. Tra i probabili nuovi ballerini del programma condotto da Milly Carlucci, potrebbe esserci anche Can Yaman. Sì, proprio lui, l’attore turco che ha fatto impazzire il pubblico italiano grazie al ruolo di Ferit Aslan nella soap opera Bitter Sweet. Il successo di Can è stato incredibile, a tal punto che Maria De Filippi se lo è già ‘aggiudicato’ per una puntata di C’è posta per te, che vedremo in onda tra gennaio e febbraio 2020.

Can Yaman sarà un concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle? Nulla di ufficiale, ma secondo la rivista di Riccardo Signoretti l’attore più amato dalle donne potrebbe cimentarsi nel ballo proprio nel seguitissimo show di Rai Uno. Come si legge su Nuovo Tv, negli ultimi mesi l’attore è stato avvistato spesso a Roma. E, anche sul suo profilo Instagram, Can si è spesso fotografato nella Capitale. Date un’occhiata:

Insomma, nulla è ancora ufficiale, ma la possibile presenza del bel Yaman nella nostra tv fa già sognare le fan italiane. Che possono sorridere anche per un altro motivo: dopo Bitter Sweet, Canale 5 potrebbe mandare in onda, nella prossima estate, anche un’altra soap con Can Yaman protagonista. Si tratta di Erkenci Kus, dove l’attore interpreta il ruolo di un fotografo. In attesa di conferme o smentite, vi piacerebbe vedere Can nelle vesti di ballerino?