Barbara D’Urso nella puntata odierna di Pomeriggio 5 si è presentata con un outfit molto sobrio: un abito lungo con una piccola sorpresa

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, programma in onda nella prima fascia pomeridiana su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso. Pomeriggio 5 è solo uno dei tre programmi condotti dalla napoletana. La rosa viene completata da Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, in onda lunedì in prima serata. La trasmissione pomeridiana, però, è quella che regala maggiori soddisfazioni alla D’Urso. Ieri la conduttrice napoletana è riuscita a tenere botta anche contro Lo Zecchino d’Oro, in onda nella stessa fascia oraria su Rai Uno e condotto da Antonella Clerici. La D’Urso, grazie agli ascolti, è stata eletta la regina del pomeriggio.

Barbara D’Urso outfit con sorpresa a Pomeriggio 5

Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, la conduttrice napoletana si è presentata in studio con un outfit molto sobrio. La D’Urso aveva presentato poco prima il suo look su Instagram. La conduttrice ha indossato un abito lungo, nero, con dei simboli giallo oro. L’abito, però, nascondeva una ‘sorpresa’: all’altezza della coscia, infatti, vi era un lungo spacco, che la D’Urso ha mostrato tra le stories del popolare social network. Lo spacco, però, era impercettibile ed infatti in studio la conduttrice non ha quasi mai mostrato le gambe. Ai piedi, invece, Barbara indossava un paio di scarpe aperte, sempre nere, con un tacco molto alto. Il look odierno sarà sicuramente piaciuto ai suoi migliaia e migliaia di seguaci.

La D’Urso è sempre molto elegante, soprattutto quando va in onda in prima serata. I suoi outfit durante la scorsa edizione del Grande Fratello erano sempre molto particolari. Di recente, però, ha incantato il pubblico di Domenica Live con una scollatura veramente mozzafiato. La conduttrice si conferma una delle donne più belle della televisione italiana.