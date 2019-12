Nathalie Caldonazzo, Vieni da Me: gli ultimi mesi con Troisi e la fine con Ippoliti

Vieni da Me, Nathalie Caldonazzo parla del suo ex, Andrea Ippoliti.

Tra i tanti ospiti che oggi popolano lo studio di Vieni da Me di Caterina Balivo, arriva anche Nathalie Caldonazzo. La donna è balzata nuovamente agli onori delle cronache dopo aver partecipato a Temptation Island Vip insieme al suo, ormai ex fidanzato, Andrea Ippoliti. Ospite di Vieni da Me.

Andrea Ippoliti, Nathalie Caldonazzo: “Sapevo che la fine sarebbe stata orribile”

La prima delle domande al buio di Vieni da Me riguarda il suo ex, Andrea Ippoliti e le si chiede se si sia pentita: “Non mi sono pentita, è stata la delusione più grande di tutta la mia vita. Ho provato una sensazione da film horror, sono stata malissimo per quello che ho subito. Era una storia a cui credevo tantissimo e in virtù di questo rapporto ho rinunciato a tante cose. Un amore può finire, ma a telecamere spente. La cosa che mi ha ferito di più? Sapere che dopo lui e quella ragazza si sono continuati a vedere. È stato un tradimento in diretta, ma ho sempre sospettato che il finale sarebbe stato orribile”. In merito alle dichiarazioni fatte dall’ex che vuole riavere un rapporto con lei, la Caldonazzo risponde in modo molto secco: “Lui può dire quello che vuole, non mi interessa. Quando una persona muore dentro di me non c’è altro da fare. Si può riproporre in tutte le salse, ma è inutile. Non posso accompagnarmi a una persona del genere, nessuna merita una cosa del genere”.

Nathalie Caldonazzo parla di Massimo Troisi

Nathalie poi racconta della sua storia con Massimo Troisi: “Forse se non avesse fatto Il Postino forse sarebbe sopravvissuto perché doveva fare un trapianto di cuore prima, ma voleva fare questo film con il suo cuore. Massimo mi ha sempre detto che quando ti operano al cuore e te lo toccano non sei più lo stesso. La nostra è stata una storia molto importante, siamo stati insieme gli ultimi due anni della sua vita, abbiamo affrontato tanti momenti duri”.