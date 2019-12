Alfonso Signorini si è sbottonato sul cast del Grande Fratello Vip: durante la puntata di CR4, ha svelato i nomi di cinque vip che ha incontrato.

Mancano pochi mesi all’inizio del Grande Fratello Vip, eppure c’è un entusiasmo davvero pazzesco. In effetti, questa sarà l’edizioni delle grandi novità. Non soltanto per i due opinionisti, ma anche per il conduttore. Dopo ben tre anni di eccellente conduzione di Ilary Blasi, sarà Alfonso Signorini, storico opinionista del programma, a condurre la quarta edizione del famoso reality di Canale 5. Ebbene. Assodato che le colonne portanti dello show ci sono, chi saranno i concorrenti? Sono diversi mesi, ormai, che si fanno i toto nomi, ma soltanto pochissimi giorni fa è stata annunciata la prima concorrente ufficiale. Gli altri, invece? Al momento è ancora tutto ‘top secret’. Eppure, nella puntata di ieri di CR4, il conduttore si è letteralmente sbottonato sul cast del GF. Ecco cosa dice al riguardo.

spuntano altri cinque Vip

C’è davvero gran fermento nello scoprire chi, oltre a Rita Rusic, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Mancano pochi mesi all’inizio del programma, è vero. Eppure, si sa davvero poco e niente sul cast. Nonostante, però, siano davvero tantissime le voci che stanno circolando in questi ultimi giorni. Tuttavia, in occasione della sua ospitata a CR4, Alfonso Signorini ha voluto svelare, in esclusiva, i nomi di cinque Vip che lui ha incontrato. Ma di cui, purtroppo, non sappiamo se sono concorrenti ufficiali oppure no. Siete curiosi di conoscerli? Ecco i dettagli:

Barbara Alberti: il nome della scrittrice è stato lanciato da Dagospia, Signorini ce ne ha dato la conferma ieri. Ma non si nulla di più;

Daniele Scardina, alias Toretto: sembrerebbe che anche la fiamma di Diletta Leotta abbia incontrato il direttore di Chi;

Francesca Barra: giornalista ed ospite fissa de La Repubblica delle Donne;

Antonella Elia;

Sabina Ciuffini.

Ecco. Sono proprio questi i nomi dei cinque Vip che Alfonso Signorini ha detto di aver incontrato per il Grande Fratello Vip. Saranno, quindi, i concorrenti ufficiali? Chi lo sa. Intanto, le parole del giornalista sono molto chiare: “No comment!”

