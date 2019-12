Vieni da Me, Caterina Balivo perde le staffe in diretta: il commento che l’ha fatta infuriare

Durante una delle ultime puntata di Vieni da Me, Caterina Balivo ha perso le staffe in diretta televisiva: un commento su Baldini l’ha fatta infuriare.

Continua il successo indescrivibile di Vieni da Me. In ogni puntata del suo show, Caterina Balivo offre una varietà di ospiti davvero incredibili. Ed è proprio per questo motivo che, il programma di Rai Uno, detiene dei record di ascolti davvero impressionanti. In ogni puntata, accade davvero di tutto: confessioni dei singoli personaggi televisivi, simpatici siparietti della padrona di casa e, perché no, anche momenti di tensione. Uno, non a caso, si è verificato proprio nella puntata di ieri. Quando, in seguito ad un commento poco carino nei confronti di Marco Baldini, ospite in studio, la bella Balivo ha completamente perso le staffe in diretta televisiva.

Caterina Balivo perde le staffe a Vieni da Me: quel commento l’ha fatta infuriare

Ospite della puntata di ieri di Vieni da Me è stato Marco Baldini. Che, così come tutti gli altri, si è lasciato andare ad un’emozionante intervista durante il momento dedicato alla Cassettiera. È proprio in quest’occasione, infatti, che l’ex spalla di destra di Fiorello si è raccontato senza troppi peli sulla lingua. Parlando, quindi, del suo periodo ‘buio’, della sua rinascita e, soprattutto, della sua volontà di diventare padre. Nel momento della sua intervista, su Twitter sono apparsi davvero numerosi commenti d’apprezzamento nei confronti del conduttore radiofonico. Ma non sono mancate, però, anche alcune critiche. Infatti, dopo una frase di Baldini sugli abitanti di Roma Sud e di Roma Nord, è apparso un commento sul social network poco carino nei confronti del toscano. Che non è assolutamente passato inosservato nemmeno a Caterina Balivo. “Baldini parla male di Roma Sud perché abita ai Parioli”, recita il commento su Twitter. Immediata è stata la reazione della conduttrice. Che, visibilmente amareggiata, ha perso le staffe in diretta. “Certa gente scrive senza ascoltare. Fatti una vita”, sbotta la campana. Tuttavia, dopo questa reazione della padrona di casa, Marco ha preso parola. Dicendo che la sua era soltanto una battuta e che non aveva intenzione di offendere nessuno.