Elettra Lamborghini, l’annuncio inaspettato: “È arrivato il fatidico momento”; ecco cosa ha rivelato la cantante nelle stories di Instagram.

È uno dei personaggi più amati del momento. Su Instagram è una vera e propria star. Parliamo di Elettra Lamborghini, l’esplosiva cantante che sul famoso social ha ben 4,7 milioni di followers. Followers con cui Elettra condivide foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita privata: le ‘avventure’ della Lamborghini non annoiano mai. E, proprio qualche ora fa, la bella Elettra ha condiviso con i suoi fan un momento davvero importante per lei. Un momento che la cantante definisce ‘fatidico’. Di cosa parliamo? Del suo cambio look. Proprio così, Elettra ha deciso di tagliare i suoi lunghi capelli neri. Una decisione non facile per lei, che qualche giorno fa espresse tutta la sua paura nel doverci ‘dare un taglio’. Ma il momento è arrivato. Diamo un’occhiata.

Elettra Lamborghini, l’annuncio inaspettato: la cantante taglia i capelli!

“Ebbene si ragazzi, è arrivato il fatidico momento”, è con queste parole che la sexy Elettra annuncia ai fan che è arrivato il momento di tagliare i suoi amati capelli. La Lamborghini si è ripresa dal parrucchiere, poco prima del momento ‘clou’:

La cantante imita con le forbici il movimento delle forbici, pronte a tagliare la sua chioma, alla quale tiene tantissimo. Quale è stato il risultato finale? Elettra ci ha mostrato anche quello! Ecco la foto postata nelle stories:

Et voilà! Elettra mostra a tutti il suo nuovo taglio. La sua chioma si è accorciata, sebbene non di tantissimo. Ma, a giudicare dagli occhi a cuoricino, La Lamborghini sembra molto soddisfatta del lavoro della sua hairstylist! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!