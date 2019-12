Elisa Isoardi, clamorosa ipotesi ritorno di fiamma: l’hanno beccata con lui proprio nella hall dell’hotel a Roma. Ecco cosa è successo dopo…

Elisa Isoardi si ritrova, da un momento all’altro, al centro di un clamoroso gossip: stando a quanto ci racconta Alfonso Signorini tramite le pagine del suo settimanale, Chi, ci sarebbe un ritorno di fiamma per la bella conduttrice de La Prova del Cuoco. Cosa è successo? Perché si parla di ciò? Beh, a quanto pare, i fotografi l’hanno beccata nella hall dell’Hotel Hilton Cavalieri di Roma, con al seguito una valigia e in compagnia di un uomo che già conosciamo. Ecco, procediamo per gradi, adesso vi spieghiamo cosa è accaduto.

Elisa Isoardi: clamoroso ritorno di fiamma? Cos’è successo

L’ex fidanzata di Matteo Salvini era in compagnia di un ‘cavaliere’ all’interno dell’Hotel. I fotografi l’hanno beccata proprio mentre erano insieme nell’ingresso dell’albergo. Ma sapete di chi si tratta? Di Alessandro Di Paolo, che era il suo fidanzato fino a poco tempo fa. I due si sono fermati per un po’ nella hall dell’hotel ed hanno sorseggiato un drink insieme. Poi, si sono diretti verso la stanza. Stando a quanto viene riportato, avrebbero preso le chiavi di una camera all’ultimo piano: una splendida suite. Al momento, non possiamo parlare con certezza di un ritorno di fiamma. Potrebbe anche darsi che i due si siano rivisti per chiarire alcune cose. O magari per restituirsi qualcosa che gli apparteneva e che si trovava, magari, a casa dell’uno o dell’altro. Insomma, si potrebbero avanzare diverse ipotesi. Tuttavia, guardandola ogni giorno a La Prova del Cuoco, ci siamo accorti che sul suo volto c’è sempre un gran bel sorriso e che affronta ogni puntata con una carica che, in genere, può dare un sentimento forte come l’amore. Nelle ultime puntate, l’abbiamo anche vista alle prese con una dichiarazione di una concorrente che ha fatto molto scalpore. Chissà, magari anche nel cuore della bella Elisa è tornato a farsi spazio. Una bella ragazza come lei, diciamola tutta, non può rimanere single per molto tempo… non trovate?!