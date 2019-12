Elisabetta Gregoraci si è immortalata con indosso un look ‘total black’: il vestito che indossa è super corto, ma un altro il dettaglio che colpisce.

Con questo look ‘total black’, Elisabetta Gregoraci ha scaldato gli animi dei suoi followers su Instagram. In queste ultime ore, sull’Italia è piombata un’ondata di gelo. Eppure, con questa ultima foto della conduttrice calabrese, senza alcun dubbio, le temperature si sono nettamente alzate. L’ex moglie di Flavio Briatore, come raccontato in diversi nostri articoli, vanta di una bellezza davvero stratosferica. E, per questo motivo, non perde mai occasione di poterla sbandierare ai quattro venti. Non a caso, Elisabetta Gregoraci è solita condividere delle foto che, in un batter baleno, conquistano l’attenzione di tutti. Anche quest’ultima, condivisa qualche ora, ha destato l’interesse di tutti. Non soltanto perché il vestito indossato dalla Gregoraci è super corto, ma anche per un altro dettaglio.

Elisabetta Gregoraci in ‘total black’: vestito corto, ma un dettaglio non sfugge

A catturare l’attenzione di quest’ultima foto di Elisabetta Gregoraci non è solo il vestito cortissimo, ma anche un altro dettaglio. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Vi accontentiamo immediatamente. Anzi, vi mostriamo dapprima la foto. Chissà, magari notate anche voi la stessa cosa:

Notate nulla di ‘strano’? Oltre alla sconfinata bellezza dell’attrice calabrese in questo look total black, c’è anche un altro dettaglio che, stando ad alcuni commenti apparsi sotto la foto in questione, non è assolutamente passato inosservato. Di cosa parliamo? Semplice: il vestito oltre che ad essere molto corto, presenta anche degli inserti trasparenti. Che, ovviamente, catturano l’attenzione dei suoi followers. Eccone la testimonianza:

Insomma, sembra che questo ‘vedo non vedo’ abbia catturato parecchio. Lo testimoniano non solo questi commenti, ma anche le numerose parole d’apprezzamento per la bellezza della calabrese. In effetti, non si può dire nulla in contrario, no?