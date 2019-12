Il fidanzato della Rodriguez, Ignazio Moser, ha flirtato con una donna più grande in un ristorante di Milano? Il gossip è stato lanciato dal settimanale Oggi.

La rivista Oggi ha lanciato uno scoop che riguarda Ignazio Moser, il famoso fidanzato di Cecilia Rodriguez. I due, molto affiatati, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e parlano già da tempo di costruire un futuro insieme: il settimanale però parla chiaro e quanto detto farà arrabbiare la splendida argentina, sorella di Belen? Ecco nel dettaglio di che si tratta.

Ignazio Moser, flirt con una donna? Il rumors sul fidanzato della Rodriguez

Incredibile ciò che sta girando nelle ultime ore: lo scoop riguarda Ignazio Moser, l’ex gieffino che ha fatto innamorare Cecilia Rodriguez al punto da farle dire addio al suo ex fidanzato, Francesco Monte. Il settimanale Oggi ha fatto sapere di un ‘flirt’ tra Ignazio Moser ed una donna quarantenne. Lo scoop è davvero incredibile: la rivista di Alberto Dandolo racconta di un trentino in versione ‘corteggiatore’ di una quarantenne famosa nei salotti della Milano ‘bene’. Si trovavano nel ristorante ‘La Salumeria’ ed entrambi erano a pranzo, in tavoli separati.

Il cognato di Belen Rodriguez ha anche seguito la donna in bagno ma ha ricevuto un ‘sonoro due di picche’. Il giornale, sottolinea, che complice è stato anche qualche bicchiere in più del solito! Ma cosa combina il bel Moser? Già da tempo, insieme alla sua amata fidanzata Cecilia Rodriguez, parlano di costruire un futuro insieme. Come reagirà di fronte queste ‘voci’ la bella argentina? Nella casa del Grande Fratello ed anche una volta uscita dal programma, la Cechu si è sempre dimostrata molto gelosa: se è vero che Ignazio ci ha provato con una donna, cosa succederà nella coppia? Restiamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più!