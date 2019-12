L’età di Juan Luis Ciano, quanti anni ha: matrimoni e lutti in famiglia. Cosa sapere sul corteggiatore di Uomini e Donne per Gemma Galgani.

Da ormai un mese abbiamo visto nello studio del Trono Over di Uomini e Donne Juan Luis Ciano e tutti si chiedono quanti anni ha visto lo stile così giovanile. È il nuovo volto del parterre maschile di Maria De Filippi, sceso per corteggiare Gemma Galgani. Su di lui vi abbiamo già dato alcune informazioni, ma ora ne abbiamo scoperte molte di più. A cominciare dalla sua età.

Juan Luis età: quanti anni ha?

Quanti anni ha Juan Luis Ciano? L’età del corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne è stata, fino ad oggi un po’ avvolta nel mistero. Guardandolo non si riesce a definire. Si vede che è adulto, ma con il suo stile così giovanile ed affascinante non si riesce bene a capire. Sappiamo che Juan Luis è nato nel 1962 quindi oggi ha 57 anni. Molti in meno della Galgani, ma tra i due sembra che l’intesa ci sia. E anche molto forte.

Matrimoni di Juan Luis Ciano e figli

Juan Luis non è un novellino nel mondo dell’amore, ma dobbiamo dire con molta onestà che non ha avuto una vita facile, anzi. Juan si è sposato due volte e ha avuto tre figli. Una di queste però è tragicamente scomparsa quando aveva solo 26 anni per un tragico incidente stradale. Juan ha anche perso molto presto i genitori e anche la sorella che è scomparsa per una male incurabile. Diversi lutti. Diversi momenti difficili in cui la vita sembra averlo messo a dura prova. Eppure Juan Luis non molla e ora nel parterre di Uomini e Donne Over sta cercando l’amore. Sarà Gemma la sua metà? Forse, a patto che la dama di Torino non abbia troppa fretta nell’andare avanti con la loro conoscenza. Del resto, con un passato come quello di Juan Luis, chi non avrebbe paura di legarsi di nuovo a qualcuno?