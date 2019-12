Lorella Boccia, l’annuncio diventa ‘piccante’: la scollatura è da capogiro

Lorella Boccia, l’annuncio diventa ‘piccante’ su Instagram: la scollatura pazzesca fa girare la testa a tutti i suoi follower

Lorella Boccia ha pubblicato su Instagram un post molto importante per lei: un post con cui annuncia la messa in onda della seconda stagione di Rivelo. E’ un evento straordinario per lei: sappiamo tutti che il programma, da lei condotto, le è piaciuto molto e adesso avrà di nuovo l’occasione di ricoprire un ruolo da protagonista su Real Time. Ci saranno di sicuro diverse interviste molto interessanti, ma per ora non ne sappiamo molto.

Lorella Boccia, l’annuncio è ‘piccante’: scollatura ben in vista

Lorella Boccia, ormai ex ballerina di Amici, ha dato un annuncio molto importante. Sta per tornare, infatti, con Rivelo. Ecco il contenuto del suo post su Instagram: “Sono emozionatissima! Dal 19 Dicembre alle 21:10 parte la seconda stagione di #RIVELO

Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate. Cosa vi aspettate da questa nuova edizione? Sono curiosaaaaaaaa”.

E’ di sicuro una delle ballerine uscite dal talent di Maria De Filippi, Amici. Ed è anche molto seguita dal suo pubblico. Di recente, lo ricordiamo a malincuore, è stata vittima di una rapina insieme al suo compagno: un evento che l’ha segnata profondamente.

Adesso, con questo post, ha letteralmente infiammato Instagram, regalando una foto da capogiro ai suoi follower. Come vediamo, la ballerina ha un sorriso disarmante ed una scollatura ben in vista che avrà fatto girare la testa a tutto il suo pubblico social. Abbiamo perso il conto dei complimenti arrivati tra i commenti: sono davvero tantissimi. C’è chi scrive: “Non vediamo l ora di vedere le interviste di rivelo”, oppure: “Che bello ! Non vedo L ora ! In bocca al lupo”. Insomma, possiamo dire che sia una delle donne più apprezzate ed amate della tv di Real Time. E voi, cosa vi aspettate dalla prossima edizione di Rivelo?