Marco Mengoni ha avuto un passato difficile: in una recente intervista, infatti, il cantante ha raccontato di essere stato malato

Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati in Italia e all’estero. Mengoni è stato il primo artista ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, nonché il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. La sua carriera è iniziata nel 2009 quando ha vinto la terza edizione di X Factor ed ha raggiunto il massimo del successo nel 2013 quando ha vinto il Festival di Sanremo con il brano L’essenziale. I suoi album registrano sempre successi su successi e i suoi tour in giro per il mondo sono sempre sold out. Mengoni, però, ha avuto un passato difficile, come raccontato in un’intervista al Corriere della Sera.

Marco Mengoni e il suo passato difficile

Mengoni oggi è uno dei cantanti più apprezzati del panorama mondiale, ma in passato ha dovuto combattere con alcuni mostri che sembravano più potenti di lui. In una recente intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Sono arrivato a pesare 105 chili, forse mangiavo per combattere l’insicurezza”. Il cantante, però, ha sempre indossato la sua corazza da Guerriero, come uno dei suoi brani più famosi, ed è riuscito a superare questo dramma: “Poi quasi naturalmente, forse per un cambiamento ormonale, sono arrivato a 62, ho perso quasi 40 chili. Ora peso 83 chili”. Oltre che ad avere problemi con il peso, Mengoni è anche ipocondriaco. Il cantante ha raccontato nell’intervista: “Essendo un po’ ipocondriaco, controllo le analisi a tutta la mia famiglia. Io, invece, le faccio sempre, continuamente”.

Mengoni, però, è in dolce compagnia. Nel mondo dello spettacolo, infatti, molti soffrono di ipocondria. Tra questi troviamo l’attore Carlo Verdone, la conduttrice Maria De Filippi e il cantante Ultimo.