Alfonso Signorini, durante la puntata di “CR4 – La Repubblica delle donne”, ha rivelato che Maria De Filippi è presente su Instagram con un nickname segreto

I social network sono da tempo la nuova frontiera del business. Instagram, molto più che Facebook, è diventato una sorta di vetrina promozionale per bibite dietetiche, capi di abbigliamento e tanto altro ancora. Sul noto social network ci sono veramente tutti, dalle persone comuni fino ai personaggi famosi. C’è chi non ha paura di mettersi in mostra e si firma con il proprio nome e cognome e chi invece protegge la propria privacy ma non resiste alla tentazione. Molti personaggi famosi, infatti, sono presenti sul noto social network ma con un nickname segreto. Tra questi ci sarebbe anche Maria De Filippi, come rivelato dal direttore Alfonso Signorini durante la puntata di CR4 – La Repubblica delle donne.

Maria De Filippi è uno dei personaggi televisivi più amati in Italia. La conduttrice è la regina indiscussa della rete del Biscione e non a caso è stata soprannominata la Queen. La sua popolarità supera di gran lunga quella dei colleghi, ma la De Filippi è sempre rimasta umile. Oltre che umile, la conduttrice è anche molto riservata. La De Filippi, infatti, non ama mettere in mostra il suo privato e anche per questo motivo non risulta alcun account sotto il suo nome su Instagram e Facebook.

Durante la scorsa puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne, però, il direttore Alfonso Signorini ha dichiarato che la De Filippi pare sia presente sul popolare social network, ma con un nickname segreto. Il conduttore della prossima edizione del Grande Fratello Vip ovviamente non ha voluto rivelare il nickname segreto della conduttrice.

La moglie di Maurizio Costanzo pare abbia rinunciato a mostrarsi sui social, ma pare sempre che non abbia resistito alla tentazione di spiare di nascosti i suoi colleghi.