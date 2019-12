Michelle Hunziker, il prete canta ‘Più bella cosa’ di Eros: la reazione della conduttrice spiazza

Durante la puntata di All Together Now condotto da Michelle Hunziker, un prete ha cantato la canzone di Eros Ramazzotti: la reazione della svizzera.

L’attesa è finalmente terminata. Ieri, mercoledì 4 Dicembre, è andata in onda la prima puntata di questa seconda edizione di All Together Now. Dopo soltanto pochi mesi dalla fine della prima, Mediaset ha deciso di puntare nuovamente sul talent condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. E, assistendo al primo appuntamento, ha fatto più che bene. Non soltanto, infatti, durante la prima puntata abbiamo potuto constatare da vicino le new entry del muro, ma abbiamo assistito a dei simpatici siparietti e, soprattutto, a delle esibizioni davvero incredibili. Tra le tante, vale la pena parlare di un prete, Don Giuliano, che si è presentato sul placo del talent intonando la canzone di Eros Ramazzotti ‘Più bella cosa’. Ecco la reazione della conduttrice svizzera.

Michelle Hunziker, il prete canta ‘Più bella Cosa’: la reazione della conduttrice

A salire sul palco della prima puntata di All Together Now è Don Giuliano. Che, davanti al muro dei 100, si è esibito sulle note di Più bella Cosa, famosissimo singolo di Eros Ramazzotti dedicato alla nascita di sua figlia Aurora. Il prete che, come raccontato a Le Donatella, ha ricevuto la chiamata del talent in un giorno davvero ‘particolare’ ha davvero incantato tutti con la sua performance. Non soltanto i giudici, ma anche Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, appena sentita la canzone del suo ex marito, è rimasta completamente stupita e sorpresa. Non si aspettava, evidentemente, che uno dei concorrenti del programma si sarebbe presentato con una canzone del genere. Anche perché, come lei stessa dichiara durante la performance, il singolo era davvero complicato. “Audace, perché è un pezzo davvero difficile questo”, dice Michelle alle telecamere di All Together Now.