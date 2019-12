Serena Enardu, nuovo amore dopo Pago? Lei decide di dire tutta la verità

Serena Enardu, nuovo amore dopo Pago? Lei decide di dire la verità, attraverso un post sul suo profilo di Instagram.

È stata la protagonista assoluta di Temptation Island Vip. La sua tormentata storia d’amore con Pago ha appassionato milioni di telespettatori. Parliamo di Serena Enardu, la bellissima sarda, che in tv per la prima volta è apparsa nello studio di Uomini e Donne. E, dopo tanti anni, Serena l’ex tronista ha deciso di rimettersi in gioco in un’altra trasmissione di Maria De Filippi. Ma, per lei, niente lieto fine: la sua storia col cantante Pago si è interrotta al termine del reality, dopo quasi sette anni d’amore. Un amore grandissimo,ma che nel cuore di Serena si era affievolito. Ma qual è l’attuale situazione sentimentale della bella Enardu? Nuovo amore all’orizzonte? A rivelarlo è stato proprio lei, sul suo profilo Instagram. Scopriamo cosa ha raccontato!

Serena Enardu, nuovo amore dopo Pago? La risposta è no

Serena Enardu ha ritrovato l’amore dopo la fine della sua storia con Pago? La risposta è no. Ed è arrivata proprio dalla diretta interessata, in una story postata sul suo profilo ufficiale di Instagram. Date un’occhiata:

Un secco no. È questa la risposta che Serena dà a un utente, che le ha chiesto se in questo periodo stesse frequentando qualcuno. Nessun nuovo flirt all’orizzonte per la bella sarda, insomma. E pare che anche con Alessandro Graziani, il bel tentatore col quale Serena ha legato molto durante il reality, non sia nato nulla a telecamere spente. Dopo il clamore del post-Temptation Island, pare proprio che la Enardu voglia godersi un po’ di ‘solitudine’ e dedicarsi al suo unico vero grande amore, suo figlio Tommy. E voi, cosa pensate del percorso di Serena nel reality della coppie?