Uomini e Donne Ida Platano, lo ‘strano’ messaggio dopo la proposta di matrimonio: c’entra Riccardo? Ecco cosa ha postato su Instagram la dama.

Tra le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, quella formata da Ida e Riccardo è indubbiamente una delle più amate in assoluto. I due protagonisti del Trono Over appassionano milioni di telespettatori con la loro tormentata storia d’amore. Che, in questi giorni, ha vissuto un clamoroso colpo di scena. Dopo tanti dubbi, Riccardo ha deciso di chiedere a Ida di diventare sua moglie, con una proposta di matrimonio proprio nello studio di Uomini e Donne. Ma, stavolta, è Ida a non essere più sicura di ciò che vuole. Dopo tanta sofferenza, la dama sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Ma cosa avrà risposto la dama alla proposta? I due avranno trovato un punto d’incontro? Tutto sembra ancora essere incerto. Stando a quanto visto in tv fino alla puntata di oggi, Ida non sembrerebbe così propensa ad accettare. E i fan non possono fare altro che spulciare i profili Instagram dei diretti interessati per scoprire le ultime novità. Ecco cosa ha scritto Ida nelle ultime ore! Sarà dedicato a Riccardo?

Uomini e Donne Ida Platano, lo ‘strano’ messaggio su Instagram: è davvero finita con Riccardo?

Come sarà finita tra Ida e Riccardo? La dama avrà deciso di accettare la proposta di matrimonio del bel pugliese? Per il momento, tutto tace. Anche sui social dei due protagonisti di Uomini e Donne. Nessun riferimento al matrimonio, né alla coppia. Ma la Platano, qualche ora fa, ha pubblicato un post molto particolare. Si tratta di una sua foto, alla quale ha accompagnato una frase che ha insinuato alcuni dubbi nei fan. Ecco il post:

“A volte si vince, a volte si impara”, scrive Ida come didascalia al post. Una frase che non fa ben sperare. Alcuni followers, infatti, hanno letto nelle parole di Ida un riferimento alla sua storia con Riccardo. Che, se fosse finita, non rappresenterebbe una ‘vittoria’. I fan si sono catapultati a commentare il post della Platano, e, in molti, fanno il tifo per la riappacificazione della coppia. Ecco alcuni commenti apparsi sotto il post:

Insomma, la maggior parte dei fan spera nel lieto fine! Nonostante i continui litigi e incomprensioni, tra Ida e Riccardo c’è un sentimento reale. E i telespettatori sognano di vederli all’altare. Come finirà? Non ci resta che attendere le prossime news! Stay tuned!