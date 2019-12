Caterina Balivo durante Vieni da me si è resa protagonista di un siparietto con il ballerino: le risate in studio non sono mancate.

Nella puntata di oggi giovedì 5 dicembre di Vieni da me non sono mancati episodi divertenti ed altri quasi commoventi. Una delle ospiti più amate del giorno è Anna Foglietta: l’attrice ha davvero un carattere dolce ed energico. Durante la sua intervista, è sputato un lato del carattere della conduttrice che nessuno conosceva: la Balivo è molto superstiziosa! Mentre il ballerino svolgeva la sua coreografia sulle note di ‘Singing in the rain’, la conduttrice è andata su di giri per un motivo! Ecco cosa è successo con in puntata.

Caterina Balivo blocca il ballerino di Vieni da me: “Non puoi aprirlo!”

Durante la puntata di oggi 5 dicembre 2019 di Vieni da me, Caterina Balivo ha vissuto un momento di ‘vera paura’. Il motivo è davvero curioso. A quanto pare la Balivo è molto superstiziosa: durante una coreografia di un ballerino in studio, sulle note di ‘Singing in the rain’ la nota conduttrice Rai si è alzata di scatto. Caterina ha bloccato il ballerino nel momento in cui doveva aprire l’ombrello: “L’ombrello nei posti chiusi no, non si apre” ha esclamato, provando a fermare l’uomo. Per fortuna il ballerino non ha aperto l’ombrello che aveva tra le mani ed è partito un applauso per il ‘siparietto’. Il pubblico di Rai Uno ha scoperto un nuovo lato del carattere della Balivo che nessuno conosceva! Chi l’avrebbe detto che era così superstiziosa?

Appena terminato il piccolo ‘inconveniente’, è proseguita l’interessante intervista ad Anna Foglietta: l’attrice ha regalato molti retroscena di se’, della sua vita privata ma soprattutto con il suo sorriso e la sua solarità ha fatto divertire tutti ed appassionare i presenti in studio ed il pubblico da casa. Gli ospiti della Balivo sono sempre il top!