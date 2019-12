Pochissime ore fa, Wanda Nara si è ripresa mentre, allo specchio, sfoggia un costume davvero troppo sgambato: gli occhi cadono lì.

Non c’è una volta che Wanda Nara non sia irresistibile. In tutte le foto che la bella argentina mostra su Instagram, appare sempre in gran forma e, soprattutto, splendida. Non lo è soltanto per Tiki Taka, sia chiaro. La bella moglie di Mauro Icardi è una bomba in qualsiasi circostanza: senza trucco, in tenuta da palestra. Insomma, sempre. E lo dimostrano ampiamente anche queste sue ultime Instagram Stories. Stando da quanto si apprende dalle immagini di fronte allo specchio, sembrerebbe che, nelle ultime ore, l’argentina sia stata impegnata in un nuovo shooting fotografico. Tuttavia, a catturare l’attenzione è soprattutto i capi d’abbigliamento con cui Wanda si riprende. Ovvero? Semplice: con un costume davvero sgambato. Ecco i dettagli.

Wanda Nara allo specchio: il costume è troppo sgambato, gli occhi di tutti cadono lì

È davvero splendida, Wanda Nara. Sarà per questo motivo che, in diverse occasioni, la bella argentina sia stata protagonista di shooting fotografici davvero incredibili. L’ultimo, stando a quanto si evince dalla immagini pubblicate su Instagram, sembrerebbe risalire a ieri. In questi video social, infatti, la moglie di Mauro Icardi si riprende con degli ‘abiti di scena’ davvero ‘particolari’. Che, ovviamente, non fanno altro che evidenziare la sua bellezza ed eleganza. In alcune di esse, infatti, la giovane Nara si riprende allo specchio con indosso un costume davvero molto sgambato. Guardare per credere:

Ve l’avevamo detto che era incantevole! Ovviamente, a catturare gli occhi dei suoi followers sarà stato, senza alcun dubbio, questo monokini ultra sgambato. Che, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, offre una vista davvero ‘particolare’. Sarà per la sua bellezza, sarà per il costume, ma è davvero impossibile guardare altrove. Vero?