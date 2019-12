Wanda Nara, il top che indossa è super scollato: l’inquadratura dall’alto mostra il suo decolleté a dir poco esplosivo, Instagram diventa ‘infuocato’ per la showgirl.

Wanda Nara è davvero una ‘bomba’, c’è poco da aggiungere. La bella moglie di Mauro Icardi, madre di ben 5 figli, è una donna bellissima, dalla grande sensualità. Il suo corpo mozzafiato fa impazzire quotidianamente i fan su Instagram, dove lei pubblica scatti e video che mostrano le sue forme esplosive. Ma Wanda è anche una donna in carriera, e oltre a fare da agente a suo marito, è anche la conduttrice di Tiki-Taka, accanto a Pierluigi Pardo, e presto sarà al Grande Fratello Vip in veste di opinionista, insieme a Pupo. Insomma, è un momento davvero pieno di cose per la Nara, che intanto fa la spola tra Milano e Parigi, dove gioca suo marito. Poco fa l’argentina ha infiammato Instagram con uno scatto mozzafiato, in cui è in primo piano il suo decolleté esplosivo: scopriamolo insieme.

Wanda Nara, decolleté esplosivo: l’inquadratura dall’alto sulla scollatura infiamma Instagram

Wanda Nara sa sempre come far impazzie i suoi fan. La bella showgirl argentina ha un fisico mozzafiato, ma soprattutto delle forme esplosive, che mandano in delirio i suoi ammiratori. Poco fa Wanda ha pubblicato nelle storie alcuni scatti, dei selfie, in cui si riprende dall’alto. L’argentina indossa un top nero particolarmente scollato, e l’inquadratura dall’alto mette in primo piano proprio il suo decolleté a dir poco da urlo. Impossibile che lo sguardo di tutti non cada proprio lì.

La foto è davvero mozzafiato e avrà certamente scatenato la fantasia dei fan della Nara. Non è difficile immaginare che ci siano state molte risposte a queste story, tanti complimenti per la sua bellezza e per la sua sensualità, da parte dei suoi tantissimi fedeli ammiratori.